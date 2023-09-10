Артем Истомин: «Миронова недавно переболела, до этого все шло неплохо. Сейчас будем смотреть, насколько сильно ее выбила болезнь»
Артем Истомин рассказал, что его группа в полном составе поедет на ЛЧР в Тюмень.
В группу Истомина входят Даниил Серохвостов, Карим Халили, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.
Светлана Миронова готовится в группе за счет региона.
– Кто из вашей группы не поедет в Тюмень?
– Поедут все, а насчет самих гонок мы пока не знаем, будем отталкиваться от самочувствия, потому что несколько человек у нас переболели.
– Как чувствует себя Миронова?
– Света тоже недавно переболела. До этого все шло неплохо. Сейчас будем смотреть, насколько сильно ее выбила болезнь. Потому что, судя по парням, у которых была температура, видно, что они не в своих кондициях.
– Наталья Гербулова работает в Тюмени самостоятельно?
– Она готовится в Тюмени. Надеется, что все будет хорошо, и она выступит на чемпионате России, – сказал тренер.
Летний чемпионат России пройдет с 16 по 19 сентября.
Только стадия принятия никак не наступит, искать новую работу не охота и в личной жизни, видимо, не фонтан. Все шло неплохо, но вдруг начался сезон.