Артем Истомин: «Миронова недавно переболела, до этого все шло неплохо. Сейчас будем смотреть, насколько сильно ее выбила болезнь»

Теги сборная России жен чемпионат России по летнему биатлону Светлана Миронова Артем Истомин Биатлон

Артем Истомин рассказал, что его группа в полном составе поедет на ЛЧР в Тюмень.

В группу Истомина входят Даниил Серохвостов, Карим Халили, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.

Светлана Миронова готовится в группе за счет региона. 

– Кто из вашей группы не поедет в Тюмень?

– Поедут все, а насчет самих гонок мы пока не знаем, будем отталкиваться от самочувствия, потому что несколько человек у нас переболели.

– Как чувствует себя Миронова?

Света тоже недавно переболела. До этого все шло неплохо. Сейчас будем смотреть, насколько сильно ее выбила болезнь. Потому что, судя по парням, у которых была температура, видно, что они не в своих кондициях.

– Наталья Гербулова работает в Тюмени самостоятельно?

– Она готовится в Тюмени. Надеется, что все будет хорошо, и она выступит на чемпионате России, – сказал тренер. 

Летний чемпионат России пройдет с 16 по 19 сентября. 

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4 комментария

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maximus388
Тут даже смеяться не над чем, обычные житейский будни завершившей карьеру Мироновой.
Только стадия принятия никак не наступит, искать новую работу не охота и в личной жизни, видимо, не фонтан. Все шло неплохо, но вдруг начался сезон.
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encaro_one
Серохвостов и Миронова вечно больные, может им занятия спортом противопоказаны? Иммунитет на нуле.
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Oksana bask
у Истомина всё по-прежнему.. все болеют..даже летом!
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