Артем Истомин: «Миронова недавно переболела, до этого все шло неплохо. Сейчас будем смотреть, насколько сильно ее выбила болезнь»

Артем Истомин рассказал, что его группа в полном составе поедет на ЛЧР в Тюмень.

В группу входят Даниил Серохвостов, Карим Халили, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.

Светлана Миронова готовится в группе за счет региона.

– Кто из вашей группы не поедет в Тюмень?

– Поедут все, а насчет самих гонок мы пока не знаем, будем отталкиваться от самочувствия, потому что несколько человек у нас переболели.

– Как чувствует себя Миронова?

– тоже недавно переболела. До этого все шло неплохо. Сейчас будем смотреть, насколько сильно ее выбила болезнь. Потому что, судя по парням, у которых была температура, видно, что они не в своих кондициях.

– Наталья Гербулова работает в Тюмени самостоятельно?

– Она готовится в Тюмени. Надеется, что все будет хорошо, и она выступит на чемпионате России, – сказал тренер.

Летний чемпионат России пройдет с 16 по 19 сентября.