Грухвина о лыжном спринте на 100 м: «В полуфинале я проспала старт. Но в целом формат очень классный, мне понравилось принимать участие»

Теги сборная России жен Кубок России Анна Грухвина Биатлон

Анна Грухвина заявила, что ей понравилось принимать участие в прологе.

Сегодня в Ханты-Мансийске прошел пролог Кубка России по биатлону в виде лыжного спринта на 100 м. Грухвина одержала победу. 

«Сам старт гонки немного специфический, потому что в обычном спринте мы стартуем в калитках, а тут немного не так – необычно.

В полуфинале я вообще проспала старт, но в целом, формат очень классный и мне очень понравилось принимать в нем участие», – сказала биатлонистка. 

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