Кристина Резцова: «На первом рубеже свинец от патрона попал в глаз, но это не повлияло на стойку – там исключительно моя ошибка»

Кристина Резцова оценила свое выступление в смешанной эстафете на Кубке России.

Резцова в составе команды ХМАО-Югры заняла четвертое место на этапе в Ханты-Мансийске.

«Самочувствие у меня хорошее, рабочее. Я допустила ошибку на втором рубеже, раньше времени задумалась не о том, о чем надо.

Это привело к промахам, а затем начало трясти. На первом рубеже свинец от патрона попал в глаз, но это никак не повлияло на стойку, там исключительно моя ошибка.

Состояние у меня сейчас рабочее. Не скажу, что сейчас в оптимальной форме, но вполне боеспособная», – сказала биатлонистка.