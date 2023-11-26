Кристина Резцова: «На первом рубеже свинец от патрона попал в глаз, но это не повлияло на стойку – там исключительно моя ошибка»
Кристина Резцова оценила свое выступление в смешанной эстафете на Кубке России.
Резцова в составе команды ХМАО-Югры заняла четвертое место на этапе в Ханты-Мансийске.
«Самочувствие у меня хорошее, рабочее. Я допустила ошибку на втором рубеже, раньше времени задумалась не о том, о чем надо.
Это привело к промахам, а затем начало трясти. На первом рубеже свинец от патрона попал в глаз, но это никак не повлияло на стойку, там исключительно моя ошибка.
Состояние у меня сейчас рабочее. Не скажу, что сейчас в оптимальной форме, но вполне боеспособная», – сказала биатлонистка.
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