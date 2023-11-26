Кристина Резцова: «На первом рубеже свинец от патрона попал в глаз, но это не повлияло на стойку – там исключительно моя ошибка»

Теги сборная России жен Кубок России Кристина Резцова Биатлон

Кристина Резцова оценила свое выступление в смешанной эстафете на Кубке России.

Резцова в составе команды ХМАО-Югры заняла четвертое место на этапе в Ханты-Мансийске.

«Самочувствие у меня хорошее, рабочее. Я допустила ошибку на втором рубеже, раньше времени задумалась не о том, о чем надо.

Это привело к промахам, а затем начало трясти. На первом рубеже свинец от патрона попал в глаз, но это никак не повлияло на стойку, там исключительно моя ошибка.

Состояние у меня сейчас рабочее. Не скажу, что сейчас в оптимальной форме, но вполне боеспособная», – сказала биатлонистка. 

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4 комментария

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тоторо
Кристина возвращается в форму, этл радует! виднл от старта к старту набирает. на этапе с Солой чкть чуть проиграла ей ногами
+5
0
+5
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Татьяна Моисеева
Ничего страшного, Крис! Всё только начинается!
+2
0
+2
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