Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Реес лидирует, Штрелов – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й
Кубок мира по биатлону-2023/24
Мужчины
Зачет индивидуальных гонок
После 1 гонки из 3
1. Роман Реес (Германия) – 90
2. Юстус Штрелов (Германия) – 75
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 60
4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 50
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 45
6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 40
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 36
8. Томмазо Джакомель (Италия) – 34
9. Бенедикт Долль (Германия) – 32
10. Эмильен Клод (Франция) – 31
11. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 30
12. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29
13. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28
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