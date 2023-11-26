Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Реес лидирует, Штрелов – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии сборная Швейцарии сборная Латвии Андрей Расторгуев Бенедикт Долль Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Роман Реес Себастьян Самуэльссон Феликс Ляйтнер Юстус Штрелов Эмильен Клод Эндре Стремсхайм Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Себастьян Штальдер Биатлон

Кубок мира по биатлону-2023/24

Мужчины

Зачет индивидуальных гонок

После 1 гонки из 3

1. Роман Реес (Германия) – 90

2. Юстус Штрелов (Германия) – 75

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 60

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 50

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 45

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 40

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 36

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 34

9. Бенедикт Долль (Германия) – 32

10. Эмильен Клод (Франция) – 31 

11. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 30

12. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29

13. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28

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