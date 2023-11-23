Кентен Фийон-Майе: «В прошлом сезоне было много казусов. Но в подготовке к новому я получил некоторые ответы»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился ожиданиями от начала сезона.

С 25 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира.

«На сегодняшний день сложно сказать, насколько хорошо я буду выступать. Внутри сборной Франции нам уже удалось посоперничать в гонках – участвовали как состав на Кубок мира, так и группа Б. Конкуренция в этом плане у нас хорошая, но меньше возможностей сравнить себя с зарубежными биатлонистами. Некая неопределенность остается.

Но мы знаем, что французская команда здорово выступает и имеет высокий уровень. В течение нескольких лет мы были второй страной после Норвегии, которая является ориентиром. Но мы тоже входим в элиту», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кентен Фийон-Майе.

Спортсмен занял восьмое место в общем зачете Кубка мира-2022/23.

«В прошлом сезоне было много казусов. Но в подготовке к новому я получил некоторые ответы. В том сезоне ощущалось, что я не восстановился, не хватало сил. И те же ощущения в конце весны. Так не должно было быть, ведь именно тогда я должен был проявить себя с лучшей стороны.

Я прошел много медицинских тестов и выяснил, что последствия ковида привели к некоторой перетренированности. Поэтому летом пришлось адаптировать свою подготовку.

Было очень трудно сказать себе, что мне нужно тренироваться меньше, чем партнерам по команде, но в итоге это принесло свои плоды, так как я на определенное время вернулся в форму», – отметил Фийон-Майе.