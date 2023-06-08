Симон Фуркад: «Фийон-Майе на каждой сессии выкладывается как настоящий лидер. Он уже побывал на вершине и теперь мечтает туда вернуться»

Симон Фуркад рассказал о своей работе в роли тренера французской биатлонной команды.

«Я побеседовал с каждым из парней о том, в чем они нуждаются и как относятся к моему плану. По-моему, обмен мнениями очень важен для взаимопонимания. Может, мы и не во всем сходимся, но дискуссия – лучший способ найти компромисс и продвинуться вперед.

Этот коллектив особенно интересен тем, что в его составе четверо лидеров команды и трое молодых талантов. Таким образом, мы столкнулись с двойным вызовом: опытным биатлонистам нужно добиваться результатов, искать новую мотивацию и новые способы работы, и в то же самое время следует помочь молодым спортсменам развиваться и достигать успехов», – сказал .

Недавно французские биатлонисты завершили первый тренировочный сбор в Верхних Альпах.

«Всем хотелось приступить к делу еще недели две назад. Это было понятно по их голосам. Но прошедший сезон был длинным и тяжелым, и парням нужно было больше времени, чтобы восстановиться и прийти в себя.

Я чувствую их воодушевление, их желание вернуться к работе, но мы будем повышать нагрузку постепенно. Некоторых спортсменов, таких как (Фийон-Майе), я предпочел бы немного сдерживать. На каждой сессии он выкладывается как настоящий лидер, он уже побывал на вершине и теперь мечтает туда вернуться.

Я хочу, чтобы в конце сезона они были довольны. Хочу помочь молодым людям достичь прогресса и получить больше опыта гонок на Кубке мира. Вместе с тем я надеюсь вернуть опытных спортсменов на верхние позиции Кубка и помочь им добиться максимальных результатов», – отметил француз.