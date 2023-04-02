Кентен Фийон-Майе: «За последние месяцы я понял, что мы не машины. Весной мне нужно хорошенько отдохнуть»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе назвал причины трудностей в прошедшем сезоне.

«Я бы назвал этот [год] чем-то новым. С начала сезона я был далек от своих целей, пытался набрать форму – она не соответствовала моему уровню, и я внезапно стал допускать промахи. Вот что было тяжело поначалу. И мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать происходящее, я был разочарован.

В итоге я увидел, что формы у меня нет, скорее усталость – были проблемы с восстановлением как во время гонки, так и в дальнейшем. Исправлять ситуацию и находить решения я по-настоящему начал только на чемпионате мира. И, в конце концов, я доволен тем, как подошел к турниру.

Я не получил те медали, на которые рассчитывал, но было и кое-что другое», – сказал Фийон-Майе, который взял бронзу в смешанной и золото в мужской эстафете на ЧМ-2023 в Оберхофе.

«За последние месяцы я понял, что мы не машины и что в определенное время необходим отдых.

Так что этой весной мне нужно хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил.

Я нахожусь на том этапе карьеры, когда у меня есть большой опыт и определенные результаты. Я лучше узнал себя и примерно понимаю, в каком направлении хочу двигаться», – отметил спортсмен.