Кентен Фийон-Майе: «За последние месяцы я понял, что мы не машины. Весной мне нужно хорошенько отдохнуть»

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Франции Кентен Фийон-Майе Биатлон

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе назвал причины трудностей в прошедшем сезоне.

«Я бы назвал этот [год] чем-то новым. С начала сезона я был далек от своих целей, пытался набрать форму – она не соответствовала моему уровню, и я внезапно стал допускать промахи. Вот что было тяжело поначалу. И мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать происходящее, я был разочарован. 

В итоге я увидел, что формы у меня нет, скорее усталость – были проблемы с восстановлением как во время гонки, так и в дальнейшем. Исправлять ситуацию и находить решения я по-настоящему начал только на чемпионате мира. И, в конце концов, я доволен тем, как подошел к турниру.

Я не получил те медали, на которые рассчитывал, но было и кое-что другое», – сказал Фийон-Майе, который взял бронзу в смешанной и золото в мужской эстафете на ЧМ-2023 в Оберхофе.

«За последние месяцы я понял, что мы не машины и что в определенное время необходим отдых. 

Так что этой весной мне нужно хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил.

Я нахожусь на том этапе карьеры, когда у меня есть большой опыт и определенные результаты. Я лучше узнал себя и примерно понимаю, в каком направлении хочу двигаться», – отметил спортсмен.

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1 комментарий

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Погладь быка
Кентен, вы честные спортсмены не машины, Латыпов, отбегав хоть 40 гонок в сезоне, хоть 80 все равно будет летать, отталкиваться даже в 80-й гонке подряд на спусках, вместо того, чтобы как честные спортсмены на них отдыхать. Вообщем сам понимаешь, беспаливные витамины они такие.
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