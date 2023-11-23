Якушев о Лиге клубного биатлона: «Нужно эту историю пропагандировать. Вроде бы ничего плохого из этого не вышло»

Владимир Якушев высказался о Международной лиге клубного биатлона.

«Отношусь положительно [к клубной лиге], такие соревнования нужны, чем больше будет таких соревнований, тем интереснее спортсменам.

Поэтому считаю, что это такой первый опыт, но вроде бы ничего плохого из этого не вышло, поэтому мне кажется, что нужно эту историю пропагандировать. Я думаю, что у этой истории будет поддержка», – рассказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, бывший член правления Союза биатлонистов России (СБР).

Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?