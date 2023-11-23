Виктор Майгуров: «Когда говорят, что российский биатлон загибается, но его можно воскресить каким-то отдельно взятым турниром – это выглядит как лукавство»

Виктор Майгуров рассказал, как относится к соревнованиям Лиги клубного биатлона.

Первый Кубок МЛКБ с участием российских и белорусских спортсменов прошел 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

«Почему нет? Просто, когда говорят, что якобы российский биатлон загибается, но его можно воскресить каким-то отдельно взятым турниром, это выглядит как лукавство.

Я не считаю, что наш биатлон загибается, а вложений требует вся пирамида – от спортивных школ до тех, кто бегает в сборной.

А по поводу самой идеи клубного биатлона – у нас есть 56 региональных федераций. Давайте представим себе, что это клубы. В идеале хотя бы в десяти из них должен найтись меценат или компания, которой было бы интересно, а как максимум коммерчески выгодно финансировать всю эту историю.

В свое время Михаил Прохоров уже рассматривал идею создания биатлонных клубов и лиг начиная с юношеского спорта. Но, проанализировав всю цепочку, отказался от этой идеи.

Посчитал, что, если даже сам возьмет один такой клуб на полное обеспечение, нет никаких гарантий, что кто-то еще захочет поддержать эту идею», – сказал глава Союза биатлонистов России.

В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге

Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?