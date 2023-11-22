Александр Тихонов: «Я был на двух заседаниях по делу Кравцова и не услышал ни одного обвинительного заключения»

Александр Тихонов считает бывшего главу ЦСП Кравцова порядочным человеком.

Александр Кравцов возглавлял Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 года. С 2014 по 2018 год являлся президентом Союза биатлонистов России ( ).

Кравцова арестовали в сентябре 2020 года, он обвиняется по статье 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Сегодня стало известно, что прокуратура запросила для Кравцова 10 лет тюрьмы.

«Я был на двух заседаниях по этому делу и не услышал ни одного обвинительного заключения, его просто нет. Так на одном из заседаний свидетель со стороны обвинения вообще сказал, что Кравцов – порядочный человек.

Я читал это дело от начала до конца, ничего там нет. Кравцов – грамотный, порядочнейший человек. Его хотели убрать и убрали», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Почему арестован Александр Кравцов – казначей нашего спорта: ему вменяют, что фиктивно пристроил дочерей, зятя, внука, заплатил им 14 млн