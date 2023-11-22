Александр Тихонов: «Я был на двух заседаниях по делу Кравцова и не услышал ни одного обвинительного заключения»

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России Александр Кравцов Центр спортивной подготовки Биатлон

Александр Тихонов считает бывшего главу ЦСП Кравцова порядочным человеком.

Александр Кравцов возглавлял Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 года. С 2014 по 2018 год являлся президентом Союза биатлонистов России (СБР).

Кравцова арестовали в сентябре 2020 года, он обвиняется по статье 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Сегодня стало известно, что прокуратура запросила для Кравцова 10 лет тюрьмы.

«Я был на двух заседаниях по этому делу и не услышал ни одного обвинительного заключения, его просто нет. Так на одном из заседаний свидетель со стороны обвинения вообще сказал, что Кравцов – порядочный человек.

Я читал это дело от начала до конца, ничего там нет. Кравцов – грамотный, порядочнейший человек. Его хотели убрать и убрали», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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3 комментария

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gja
Попробуй найди кого кто будет против показания давать. Все там из одной кормушки ели.
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Renki
Безотносительно виновности/невиновности Кравцова, но три года расследовать дело, в котором, по утверждению СК, "все улики налицо", ни в какие ворот не лезет...
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copy
Как же так, Александр Иванович? Вы же считаете, что у нас правовое государство, и только враги и клеветники всякие ужасы рассказывают? Так кто же эти таинственные ОНИ, кто творит произвол над человеком уровня Кравцова? Как это - захотели убрать и убрали? КТО ЗАХОТЕЛ?
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