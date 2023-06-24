Павел Колобков: «До сих пор не очень понимаю причины задержания Кравцова. Не видел материалов дела, не знаю предъявленных обвинений»

Теги Союз биатлонистов России Александр Кравцов Павел Колобков Министерство спорта России Центр спортивной подготовки Биатлон

Павел Колобков заявил, что не понимает причин ареста бывшего главы СБР Александра Кравцова.

– Вы работали с Александром Кравцовым, экс-руководителем ЦСП и СБР, которого потом арестовали. Вроде бы фиктивно устроил на работу родственников, скрывал доход и так далее. Это выявила проверка прокуратуры. Внутренние аудиты министерства не давали полной картины?

– До сих пор не очень понимаю причины задержания Кравцова. Не видел материалов дела, не знаю предъявленных обвинений. Человек находится под стражей больше двух лет, а суть происходящего ускользает. Важно понять, родственники выполняли трудовую функцию или просто числились? Был ли нанесен ущерб государству?

ЦСП – это несколько тысяч сотрудников: спортсменов, тренеров, специалистов сборных команд. Каждый из них закрывает свой участок работы, трудовой режим подчас не нормирован, поэтому для окончательных выводов, повторяю, нужно знать детали.

За все 10 лет, которые я работал в Минспорте, регулярные проверки проводились и нами, и другими структурами, серьезных замечаний выявлено не было.

Вообще, государственные органы и организации – самые проверяемые в стране. Мы постоянно предоставляли для контроля огромные кипы документов, и я знал, что их пристально изучат. В этом смысле за работу министерства был спокоен, – сказал бывший министр спорта РФ.

Почему арестован Александр Кравцов – казначей нашего спорта: ему вменяют, что фиктивно пристроил дочерей, зятя, внука, заплатил им 14 млн

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