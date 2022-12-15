Суд оставил экс-главу СБР Александра Кравцова в СИЗО

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов останется в СИЗО по решению Московского городского суда.

Суд рассматривал апелляцию в отношении меры пресечения Кравцову. Со стороны поручителей и ходатаев выступили четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, тренер Алексей Шадрин и брат Кравцова – Дмитрий Шульман, который предоставлял финансовые гарантии. Сам Кравцов следил за ходом заседания из СИЗО.

Ранее олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев и Евгений Редькин, а также заслуженные тренеры России Максим Кугаевский, Александр Касперович и другие подписали письмо с призывом изменить меру пресечения на более мягкую.

Кравцова арестовали в сентябре 2020 года, ему вменяют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Экс-главе СБР грозит до 10 лет лишения свободы.

Почему арестован Александр Кравцов – казначей нашего спорта: ему вменяют, что фиктивно пристроил дочерей, зятя, внука, заплатил им 14 млн