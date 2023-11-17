Анна Сола о Кубке МЛКБ: «Оценить свои возможности относительно других биатлонисток сложно, поэтому хочу выйти и получить удовольствие от гонки»

Анна Сола рассказала о возвращении в биатлон после перерыва.

В декабре прошлого года у белорусской спортсменки родилась дочь. 18 ноября Сола пробежит масс-старт на PARI Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

– Я очень люблю зиму, люблю кататься на лыжах, поэтому очень приятно вернуться. Вот каждый день хожу на тренировки и занимаюсь своим любимым делом.

– Если ставить себе оценку по 10-балльной шкале, то какой она была бы?

– Думаю, что восьмерка есть.

– То есть близки к своей лучшей форме?

– Можно и так сказать, ха-ха.

– На что‑то рассчитываете здесь?

– Ой, здесь ни на что не рассчитываю, но, конечно, каждый спортсмен, выходя на дистанцию, хочет победить. Оценить свои возможности относительно других биатлонисток сложно, поэтому просто хочу выйти и получить удовольствие от гонки.

Если говорить про сезон, то хочется, чтобы стрельба была стабильнее. Для этого я делаю все возможное.

– Насколько сильна белорусская команда без Динары Смольской, но с вами?

– Завтра старт – посмотрим.

– Сначала вы были в декрете, теперь она. Хочется посоревноваться вместе?

– Думаю, это дело времени, – сказала бронзовый призер ЧМ-2021 Анна Сола.