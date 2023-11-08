Минспорт увеличит субсидии на деятельность РУСАДА на 2 млрд рублей

Теги РУСАДА Министерство спорта России Азат Кадыров Биатлон

Министерство спорта РФ увеличит субсидии на деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщил заместитель министра спорта Азат Кадыров.

«У нас на 2 млрд увеличились субсидии на деятельность РУСАДА. Выделено 450 млн рублей на проведение турнира «Дети Азии», планируем выделить 90 млн рублей на детский футбол в Крыму», – рассказал Кадыров в Госдуме в ходе обсуждения бюджета в сфере спорта на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

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5 комментариев

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Александр Кожевников
На 2млрд. увеличели, и сколько стало?
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Иван Миронович
рога и копыта ?
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Ответ Grads
Как-то непонятно, ведь РУСАДА это российское антидопинговое агентство, причем тут проведение соревнований?
Это траты Минспорта. Х млрд + 2 млрд для Русада + 450 млн на турнир + 90 млн Крым. Как-то так
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