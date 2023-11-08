Минспорт увеличит субсидии на деятельность РУСАДА на 2 млрд рублей

Министерство спорта РФ увеличит субсидии на деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщил заместитель министра спорта Азат Кадыров.

«У нас на 2 млрд увеличились субсидии на деятельность РУСАДА. Выделено 450 млн рублей на проведение турнира «Дети Азии», планируем выделить 90 млн рублей на детский футбол в Крыму», – рассказал Кадыров в Госдуме в ходе обсуждения бюджета в сфере спорта на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.