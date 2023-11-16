Ростовцев о Кубке МЛКБ: «У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны. Пусть спортсмены посмотрят свои контракты с ЦСП и какие санкции могут за это быть»

Теги чемпионат России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Михаил Шашилов Артем Истомин Международная лига клубного биатлона Биатлон

Павел Ростовцев заявил, что не понимает, зачем нужен Кубок МЛКБ по биатлону.

18-19 ноября в Ханты-Мансийке пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с участием россиян и белорусов.

«У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны, кроме того, чтобы спортсмены заработали денег, а кто-то на этом пропиарился.

Мы много это обсуждали, но мне непонятно с методической точки зрения, почему нужны соревнования, если в прошлом году весь тренерский штаб говорил об излишней соревновательной нагрузке, которая приводила к болезням спортсменов и пропускам соревнований.

Их услышали и приняли практически идеальный календарь, близко совмещенный с международными соревнованиями. Календарь оказался разбит на блоки с паузой между ними. У нас не так много стадионов, где мы можем провести чемпионат России во второй половине марта.

Сейчас тренеры пытаются инициировать дополнительную соревновательную деятельность. С точки зрения методики группа Шашилова не видит в этом целесообразности и будет в это время в Тюмени. Группа Истомина и так проводит сбор в Ханты-Мансийске и в рамках контрольных тренировок и подводящей скоростной работы может участвовать в этих стартах.

К сожалению, группа Каминского сократила сбор на высоте на Семинском перевале. По плану было с 9 по 19 ноября. Чтобы не допустить сокращения дней на высоте, пришлось сократить время отдыха между Алданом и Семинским перевалом. Непонятно, как это отразится на спортсменах, но они сами приняли такое решение.

СБР (Союз биатлонистов России) не участвует в этом процессе. Мы не можем запретить это спортсменам, но пусть они посмотрят свои контракты с ЦСП (Центром спортивной подготовки), где четко регламентируется участие спортсменов в соревнованиях, не включенных в календарный план, и какие санкции могут за это быть», – сказал вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске

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1 комментарий

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Сергей
Все смешалось в доме Облонских
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