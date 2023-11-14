Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске
18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона.
Международная лига клубного биатлона
Ханты-Мансийск
Расписание трансляций
18 ноября
Масс-старт, мужчины
9:05 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Масс-старт, женщины
11:20 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
19 ноября
Гонка преследования, мужчины
9:05 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Гонка преследования, женщины
11:20 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.
В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!
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