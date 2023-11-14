Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске

Теги телевидение Международная лига клубного биатлона Биатлон

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона.

Международная лига клубного биатлона

Ханты-Мансийск

Расписание трансляций

18 ноября

Масс-старт, мужчины

9:05 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Масс-старт, женщины

11:20 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

19 ноября

Гонка преследования, мужчины

9:05 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Гонка преследования, женщины

11:20 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

2 комментария

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Сергей Жарковский
Вполне приемлемо, всем любителям биатлона - приятного просмотра и положительных эмоций!
+3
0
+3
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Andrey Novikov
Кто хочет стать миллионером?
0
0
0
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