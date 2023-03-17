Губерниев о победах Йоханнеса Бо: «Российские спортсмены вряд ли бы помешали ему. Разве что Латыпов в отдельных гонках, без сомнения, смог бы побороться»

Дмитрий Губерниев объяснил, почему считает Йоханнеса Бо одним из величайших биатлонистов.

Накануне Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене и установил рекорд по количеству побед (17) за сезон.

– Йоханнес Бо – один из величайших спортсменов в истории биатлона, без всякого сомнения. Думаю, российские спортсмены вряд ли бы ему помешали установить такое достижение. Разве что Эдуард Латыпов в отдельных гонках, без сомнения, смог бы с ним побороться.

Однако, поскольку мы не выступаем, рекорды фиксируются. Йоханнес – абсолютно великий. Поэтому его можно только поздравить.

– Йоханнес все же один из величайших или величайший?

– Есть категория людей, которые стоят с ним рядом, но хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать их. Это Рафаэль Пуаре, Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свенсен, Мартен Фуркад, без всякого сомнения.

Ряд спортсменов, которые многое сделали не просто как великие чемпионы, но и для продвижения биатлона в целом. И Йоханнес тоже из этой плеяды. Великолепная пятерка, – сказал спортивный комментатор.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам