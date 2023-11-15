Уле Эйнар Бьорндален: «Надеюсь, все вернется на круги своя, и у россиян и белорусов снова появится возможность соревноваться»
Уле Эйнар Бьорндален надеется, что россиян и белорусов снова допустят к стартам.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU с февраля 2022 года.
«Я надеюсь, что боевые действия закончатся как можно скорее, все вернется на круги своя, и у российских и белорусских биатлонистов снова появится возможность соревноваться.
Пока же нам придется иметь дело с решением Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что они не допущены. Большинство людей поддерживает это решение.
Я думаю, ничего не произойдет, пока боевые действия не закончатся. IBU с самого начала высказался очень четко», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону в интервью VG.
Зачем все эти люди говорят эти тухлые банальности, ну вот какая цель? - это же ничего не изменит. Наверное только чтобы напомнить о себе.
Закончится сво , мы будем допущены к соревнованиям.
Это и так всё понятно.
Но как же это звучит адекватно в нынешнее время.
Хотя думаю, это от общения с женой)))
См. Гашек