Уле Эйнар Бьорндален: «Надеюсь, все вернется на круги своя, и у россиян и белорусов снова появится возможность соревноваться»

Уле Эйнар Бьорндален надеется, что россиян и белорусов снова допустят к стартам.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой с февраля 2022 года.

«Я надеюсь, что боевые действия закончатся как можно скорее, все вернется на круги своя, и у российских и белорусских биатлонистов снова появится возможность соревноваться.

Пока же нам придется иметь дело с решением Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что они не допущены. Большинство людей поддерживает это решение.

Я думаю, ничего не произойдет, пока боевые действия не закончатся. IBU с самого начала высказался очень четко», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону в интервью VG.