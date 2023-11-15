Уле Эйнар Бьорндален: «Надеюсь, все вернется на круги своя, и у россиян и белорусов снова появится возможность соревноваться»

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная России IBU сборная Беларуси Политика Биатлон

Уле Эйнар Бьорндален надеется, что россиян и белорусов снова допустят к стартам.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU с февраля 2022 года. 

«Я надеюсь, что боевые действия закончатся как можно скорее, все вернется на круги своя, и у российских и белорусских биатлонистов снова появится возможность соревноваться.

Пока же нам придется иметь дело с решением Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что они не допущены. Большинство людей поддерживает это решение. 

Я думаю, ничего не произойдет, пока боевые действия не закончатся. IBU с самого начала высказался очень четко», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону в интервью VG. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Уле Эйнар, как обычно, в полном адеквате👍
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GibsonFlyingV
Ответ юрий кварт
Ну конечно все вернётся на круги своя. Мертвые воскреснут, руки, ноги отрастут, соседи будут жить ещё дружнее. За все хорошее, против всего плохого. Зачем все эти люди говорят эти тухлые банальности, ну вот какая цель? - это же ничего не изменит. Наверное только чтобы напомнить о себе.
У него спросили,что он должен был ответить? Для него этот конфликт чужой,поэтому и ответил максимально нейтрально
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lex Lex
Конечно всё вернется на круги своя , вечного ничего не бывает но боюсь что не при нашей жизни
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Разумовский
Ответ Andreir888
Уле Эйнар, как обычно, в полном адеквате👍
У Уле жена - белоруска, которую Лукашенко с руки кормит. Ничего другого от него и не ожидалось
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rdyabin@icloud.com
Мы все тоже надеемся на это! Скорее бы!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
Ответ Potapson
Может и вернётся, но не скоро... Но всё равно Бьёрндалену спасибо. Сейчас адекватных людей на западе осталось не много, вернее они есть, только предпочитают или молчать или говорить следуя мейнстриму, иначе их сожрут.
А кого сожрали из тех, кто в таком духе высказался?
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юрий кварт
Ну конечно все вернётся на круги своя. Мертвые воскреснут, руки, ноги отрастут, соседи будут жить ещё дружнее. За все хорошее, против всего плохого.
Зачем все эти люди говорят эти тухлые банальности, ну вот какая цель? - это же ничего не изменит. Наверное только чтобы напомнить о себе.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chilavert
Ответ alexfps79
Когда-то был приличным человеком, как там жёнушка его поживает?
так зачем ты стал неприличным?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Green
База базная!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимофей Панов
да еще неизвестно когда устаканиться все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктория Обер
Что может сказать Бьорндален? Только бла бла бла ни о чем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Ответ alexfps79
Когда-то был приличным человеком, как там жёнушка его поживает?
У своего брата прощения просит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
По сути ничего нового же не сказал.
Закончится сво , мы будем допущены к соревнованиям.
Это и так всё понятно.
Но как же это звучит адекватно в нынешнее время.
Хотя думаю, это от общения с женой)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igorrado@yandex.ru
Не в пример другой легенде зимних видов спорта.
См. Гашек
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lol Ko
Ответ юрий кварт
Ну конечно все вернётся на круги своя. Мертвые воскреснут, руки, ноги отрастут, соседи будут жить ещё дружнее. За все хорошее, против всего плохого. Зачем все эти люди говорят эти тухлые банальности, ну вот какая цель? - это же ничего не изменит. Наверное только чтобы напомнить о себе.
А что небанального надо сказать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
Ответ Lex Lex
Конечно всё вернется на круги своя , вечного ничего не бывает но боюсь что не при нашей жизни
Это точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey 52Rus
Ответ Lex Lex
Конечно всё вернется на круги своя , вечного ничего не бывает но боюсь что не при нашей жизни
Нацистов дожмём и всё норм будет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potapson
Может и вернётся, но не скоро... Но всё равно Бьёрндалену спасибо. Сейчас адекватных людей на западе осталось не много, вернее они есть, только предпочитают или молчать или говорить следуя мейнстриму, иначе их сожрут.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий