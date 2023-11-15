Биатлонистка Алина Кудисова рассказала о любви к горам.

— «Горы — моя большая любовь» — твое признание. Почему? Где самые красивые горы?

— Камчатка. Я там была пару раз. Для многих это энергия и виды. Это просто что-то потрясающее. Море, например, не мое. Я смотрю на него не так, как на горы. Я предпочту съездить куда-то с палатками, посидеть с чайком у огонька. Я бы хотела на какой-нибудь вулкан на Камчатке забраться.

Если говорить про иностранные горы — Швейцария. Я там была только в спортивных точках. Не выезжала никуда, как обычный житель в Европе, но очень хотела бы.

— На что бы ты хотела решиться, но пока не можешь?

— Забраться на вулкан на Камчатке. По-моему, там самый опасный вулкан — Корякский. Хочу вот туда забраться или на Эльбрус. Но пока я действующий спортсмен, то не могу сделать этого, – сказала .