Алина Кудисова: «Думаю, в ближайшие годы нас допустят, мы перед Олимпиадой несколько международных стартов отбегаем»

Биатлонистка Алина Кудисова высказалась об участии в международных соревнованиях .

— С мотивацией у многих сейчас проблемы. Как у тебя?

— В моем возрасте (24 года) мотивацию найти намного легче. Ее, мне кажется, в этом возрасте и искать не надо. В моей ситуации хорошо, что я со своим уровнем стрелковой подготовки бегаю в России, потому что на международных стартах у меня сейчас расстройств было в несколько раз больше.

И я не одна такая, которая так рассуждает. Бегая в России, можно много своих ошибок найти, устранить и уже выйти на мировой уровень полностью сформированным атлетом.

Мы попадем на Олимпиаду в 25-26. Это самые золотые годы. Думаю, в ближайшие годы нас допустят, мы перед Олимпиадой несколько международных стартов отбегаем. Если в положительном направлении рассуждать, то это мотивирует. Спортсменам постарше, я думаю, мотивацию найти сложнее.

— Тебе страшно провести свою карьеру, так и не начав выступать на крупных взрослых международных стартах?

— Я бегала уже до отстранения и, так сказать, понюхала эту международную арену. И спасибо за то, что я представляю, что меня там ждет. Страх, конечно, есть, хотя даже не страх. Это больше мысли, их минимальное количество по сравнению с позитивными. Они проскальзывают иногда, когда сидишь и думаешь: «Блин, а если я поеду туда, а если я вообще туда не поеду уже до конца карьеры».

Но в этот момент главное зацепиться за какой-нибудь мотивационный момент, за какую-нибудь вещь, которая прям мотивирует. Тогда все мысли сразу в противоположную сторону идут. У нас у всех такое коллективное мышление на позитив. Оно не дает расстраиваться, – сказала .