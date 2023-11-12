Истомин о контрольной тренировке с лыжниками: «С задачей не все справились, поскольку на всех по-разному влияет тренировочный объем»

Теги сборная России сборная России жен Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Даниил Серохвостов Артем Истомин Ксения Довгая Алина Кудисова Биатлон

Артем Истомин оценил выступление своей группы на контрольной тренировке с лыжниками.

«Спортсменам нужно было отработать правильно технико-тактически и сохранять мощность во всей дистанции, не уходить в частоту. Эти гонки стали для нас одним из этапов тренировок, потому что проделанный объем работы сейчас нужно переводить в скорость, готовиться к сезону. Дистанция для этого как раз подходящая.

С задачей не все справились, поскольку на всех по-разному влияет тренировочный объем, а «стравливать» его еще рано. Не все оказались готовы выложиться по всей дистанции, кому-то не хватило мощности до финиша, в итоге «слили» финишный отрезок, на котором все и решалось. До последнего километра Алина Кудисова и Ксения Довгая, например, боролись за тройку, на этом отрезке не смогли додержать скорость и мощность.

Катя Носкова традиционно начало сезона сильно проводит, хотя ей еще нужно объем переварить и восстановиться, видно было, что именно объем подгружал сегодня. Когда объем будем постепенно снижать, это даст прибавку в скорости за счет более быстрого восстановления. Она провела хорошую гонку, но до наших главных стартов еще далеко.

Лиза Каплина в октябре переболела и пропустила много тренировок. Сейчас мы не форсируем ее подготовку. Сразу дали ей понять, что придется разгоняться через старты, через гонки, что она и делает.

Даниил Серохвостов показал отличную дистанционную скорость, хорошо отработал финишный отрезок. Понятно, что лыжники были посильнее, но проигрыш всего в 30 секунд победителю в том состоянии, в котором Даниил сейчас находится, хороший результат. Даже лыжные тренеры отметили, что Серохвостов очень хорошо провел гонку. Мы и не ждали, что он будет феерить и обыгрывать лучших лыжников страны.

Наш следующий старт – Лига биатлона. Но все будет от здоровья зависеть. Пока все спортсмены сами заявились на соревнования. А ближе к старту уже будет принято решение, кто побежит. Мы же рассматриваем эти старты только как контрольные тренировки, через которые можно подвестись к основным стартам, поднять дистанционную скорость», – сказал Истомин

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