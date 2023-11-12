Истомин о контрольной тренировке с лыжниками: «С задачей не все справились, поскольку на всех по-разному влияет тренировочный объем»

Артем Истомин оценил выступление своей группы на контрольной тренировке с лыжниками.

«Спортсменам нужно было отработать правильно технико-тактически и сохранять мощность во всей дистанции, не уходить в частоту. Эти гонки стали для нас одним из этапов тренировок, потому что проделанный объем работы сейчас нужно переводить в скорость, готовиться к сезону. Дистанция для этого как раз подходящая.

С задачей не все справились, поскольку на всех по-разному влияет тренировочный объем, а «стравливать» его еще рано. Не все оказались готовы выложиться по всей дистанции, кому-то не хватило мощности до финиша, в итоге «слили» финишный отрезок, на котором все и решалось. До последнего километра и , например, боролись за тройку, на этом отрезке не смогли додержать скорость и мощность.

Катя Носкова традиционно начало сезона сильно проводит, хотя ей еще нужно объем переварить и восстановиться, видно было, что именно объем подгружал сегодня. Когда объем будем постепенно снижать, это даст прибавку в скорости за счет более быстрого восстановления. Она провела хорошую гонку, но до наших главных стартов еще далеко.

Лиза Каплина в октябре переболела и пропустила много тренировок. Сейчас мы не форсируем ее подготовку. Сразу дали ей понять, что придется разгоняться через старты, через гонки, что она и делает.

показал отличную дистанционную скорость, хорошо отработал финишный отрезок. Понятно, что лыжники были посильнее, но проигрыш всего в 30 секунд победителю в том состоянии, в котором Даниил сейчас находится, хороший результат. Даже лыжные тренеры отметили, что Серохвостов очень хорошо провел гонку. Мы и не ждали, что он будет феерить и обыгрывать лучших лыжников страны.

Наш следующий старт – Лига биатлона. Но все будет от здоровья зависеть. Пока все спортсмены сами заявились на соревнования. А ближе к старту уже будет принято решение, кто побежит. Мы же рассматриваем эти старты только как контрольные тренировки, через которые можно подвестись к основным стартам, поднять дистанционную скорость», – сказал .

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