Карим Халили: «Последние 3 года я регулярно проводил сборы за границей. Встретил много спортсменов, с которыми раньше бегали, – все общались без проблем и косых взглядов»

Биатлонист Карим Халили рассказал, как к нему относятся иностранные спортсмены.

Халили – бронзовый призер чемпионата мира и Олимпийских игр в составе российской эстафеты. Последние три года спортсмен выезжал на сборы за границу, несмотря на отстранение россиян от соревнований.

«Пассо Лавацце – довольно-таки популярное место. За тот период, который мы там провели, там были сборные Австрии, женская и мужская; сборные Словении, Словакии; мужчины-норвежцы, состав Б. Итальянцы не проводили там сбор – больше они туда приезжают, когда проводят межсборье. По крайней мере, на тот момент приезжали – просто на какие-то отдельные тренировки.

Встретил много спортсменов, с которыми раньше бегали и общались. И это общение никак не изменилось на сегодняшний день. Все были довольно-таки приветливые, все общались без каких-либо проблем, без косых взглядов.

И тренерам иностранных команд даже просто было интересно понаблюдать, как мы работаем на рубеже. И действительно, стояли, смотрели со стороны. Видимо, это тоже тренерский интерес – куда движется уровень нашей команды.

Наверное, сейчас уже можно раскрыть все карты: на протяжении трех последних лет я регулярно проводил сборы за границей, и прошлый год – не исключение. И, в общем-то, все равно с ребятами пересекался, и я – не новое лицо за эти годы», – рассказал Халили.