Эдуард Латыпов: «Халили вернулся из Европы намного счастливее. Я готовился только в России, и мне интересно сравнить, чье кунг-фу лучше»

Эдуард Латыпов заявил, что хочет проверить, «чье кунг-фу сильнее» в биатлоне.

Трехкратный олимпийский призер Латыпов ответил, в частности, на вопрос о своих ощущениях перед Играми-2026. На данный момент у российских биатлонистов нет допуска к соревнованиям.

«Вот Карим (Халили) вернулся из Европы – и у меня сразу ощущение такое... Он вернулся другим, намного счастливее, намного «загорелее», ха-ха. Он уже довольный – видно, что он сильный, набрался там уверенности. Поэтому я вижу, как у него глаза блестят.

Я рад на самом деле. Понимая, что он провел там подготовку и что это один из самых главных конкурентов в этом году: Карим, Даниил Серохвостов... Мы друг друга в любом случае подстегиваем. Антон Смольский, который в этом году, на минуточку, тоже очень часто ездил в Европу и готовился там.

Поэтому есть такой момент именно сравнения для меня. Понятно, что я готовился только в России, и мне даже интересно сравнить подготовку – насколько чье кунг-фу лучше, так скажем.

Поэтому я только рад, что мы пытаемся сохранить уровень в российском биатлоне. Учитывая, что Даниил Серохвостов в том году, по многим оценкам и тренеров, и вообще тех, кто его видел, – это уровень Кубка мира был по скорости хода. Топ-3, топ-6. Поэтому есть на что равняться и к чему стремиться.

А про Олимпиаду... Шансов все меньше и меньше. Тут не знаю, что должно сойтись, чтобы все получилось у нас. Кто поедет, не поедет – большой вопрос. Карим правильно сказал: хорошо проводим сезон, выполняем свои задачи. Кто-то на будущее цели ставит, кто-то – просто реализовать себя именно в этом сезоне.

Но если у нас получится поехать – почему нет? Я думаю, что мы можем побороться», – сказал Латыпов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: 3X | Биатлон
