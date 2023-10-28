Прокунин об участии китайского клуба на турнире в Хантах: «Планы у нас в силе, на этой неделе команда должна получить визы»

Теги Андрей Прокунин сборная Китая жен сборная Китая Международная лига клубного биатлона Биатлон

Тренер Прокунин подтвердил участие китайского клуба на турнире в Ханты-Мансийске.

18-19 ноября пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается, что там выступят около 120 человек – из России и Беларуси, также обсуждается участие спортсменов из Китая и Монголии.

«Хорошо, что турнир в Ханты-Мансийске официально утвержден. Планы выступить там у нас в силе, на этой неделе команда должна получить визы, после чего планирует отправиться в Сибирь», – рассказал главный тренер китайского клуба «Ляонин» Андрей Прокунин.

Прокунин о клубном турнире биатлонистов: «Мой клуб из города Шэньян планирует принять участие. Руководство в Китае одобрило поездку»

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