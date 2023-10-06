Нуждов о создании «Международной лиги биатлона»: «Будем без национальных федераций делать что‑то, чтобы вид спорта не стагнировал»

Теги сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен IBU Виктор Майгуров сборная Беларуси жен сборная Китая жен сборная Беларуси сборная Узбекистана сборная Китая сборная Турции сборная Турции жен сборная Монголии Алексей Нуждов сборная Монголии жен Биатлон

Алексей Нуждов рассказал о создании «Международной лиги клубного биатлона».

– Нам коллеги из Международного союза биатлонистов (IBU) запрещают проводить свои турниры, где больше двух стран. К Виктору Майгурову (главе СБР) обратились узбеки, по‑моему, а он обратился в IBU. А там ему запретили.

Они нас никуда не допускают, да еще и говорят, что нам тут нельзя что‑то проводить. Абсурд! Надо взаимодействовать с IBU, если они нам коллеги, конечно.

Но у нас есть спортсмены, тренеры, есть наш вид спорта, мы обязаны его развивать. А если мы их будем слушать, то он будет стагнировать. Надо что‑то делать нам. Мы создали юридически независимую структуру – «Международную лигу клубного биатлона» – и будем без национальных федераций делать что‑то, чтобы вид спорта не стагнировал.

– Какие страны могут войти?

– Мы уже зарегистрировали с белорусами эту лигу. Она уже существует. Хотим 18–19 ноября провести первый тур. Получили уведомление из Китая, что к нам приедут два клуба, белорусы приедут, клубы из Монголии и Турции тоже, скорее всего, поучаствуют.

Если нам окажут необходимую организационную помощь госструктуры, тогда процесс начнется. Надо делать качественные соревнования, а мы это умеем не хуже, чем за рубежом.

– Деградируем ли мы или нет, если не участвуем в международных стартах?

– В какой‑то части да. Сказать, что спорт разрушится у нас, это слишком сильный аргумент. Давайте тут проводить соревнования. У нас вот фигуристы изначально были сильнейшие. Все от школы зависит в видах спорта.

– Какая мотивация для наших спортсменов, если нет конкурентов, что очевидно? Ради чего все это?

– Не помрем мы. На первых чемпионатах мира мы были первыми после норвежцев. Не было вида спорта, что ли? Был! Мотивация – это профессия, быть лучшим в ней, – сказал глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Наш биатлон вообще не ждут в Европе. Есть идеи: Африка и Азия – погодите, а это реально?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий