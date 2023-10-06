Нуждов о создании «Международной лиги биатлона»: «Будем без национальных федераций делать что‑то, чтобы вид спорта не стагнировал»

Алексей Нуждов рассказал о создании «Международной лиги клубного биатлона».

– Нам коллеги из Международного союза биатлонистов (IBU) запрещают проводить свои турниры, где больше двух стран. К Виктору Майгурову (главе СБР) обратились узбеки, по‑моему, а он обратился в IBU. А там ему запретили.

Они нас никуда не допускают, да еще и говорят, что нам тут нельзя что‑то проводить. Абсурд! Надо взаимодействовать с IBU, если они нам коллеги, конечно.

Но у нас есть спортсмены, тренеры, есть наш вид спорта, мы обязаны его развивать. А если мы их будем слушать, то он будет стагнировать. Надо что‑то делать нам. Мы создали юридически независимую структуру – «Международную лигу клубного биатлона» – и будем без национальных федераций делать что‑то, чтобы вид спорта не стагнировал.

– Какие страны могут войти?

– Мы уже зарегистрировали с белорусами эту лигу. Она уже существует. Хотим 18–19 ноября провести первый тур. Получили уведомление из Китая, что к нам приедут два клуба, белорусы приедут, клубы из Монголии и Турции тоже, скорее всего, поучаствуют.

Если нам окажут необходимую организационную помощь госструктуры, тогда процесс начнется. Надо делать качественные соревнования, а мы это умеем не хуже, чем за рубежом.

– Деградируем ли мы или нет, если не участвуем в международных стартах?

– В какой‑то части да. Сказать, что спорт разрушится у нас, это слишком сильный аргумент. Давайте тут проводить соревнования. У нас вот фигуристы изначально были сильнейшие. Все от школы зависит в видах спорта.

– Какая мотивация для наших спортсменов, если нет конкурентов, что очевидно? Ради чего все это?

– Не помрем мы. На первых чемпионатах мира мы были первыми после норвежцев. Не было вида спорта, что ли? Был! Мотивация – это профессия, быть лучшим в ней, – сказал глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Наш биатлон вообще не ждут в Европе. Есть идеи: Африка и Азия – погодите, а это реально?