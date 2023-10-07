Прокунин о клубном турнире биатлонистов: «Мой клуб из города Шэньян планирует принять участие. Руководство в Китае одобрило поездку»

Андрей Прокунин заявил, что китайские спортсмены могут выступить на турнире в РФ.

Бывший российский биатлонист сейчас работает тренером в Китае.

Ранее стало известно, что в ноябре в Ханты-Мансийске планируется провести новый клубный турнир с призовым фондом в 8 млн рублей.

– Мой клуб «Ляонин» из города Шэньян планирует принять участие в этих соревнованиях. Еще в середине лета обсудили с Алексеем Викторовичем Нуждовым возможность участия моей команды в этом турнире.

Считаю, что этот турнир – хорошая перспектива для всех сторон. Спортсмены могут прогрессировать и показывать хороший результат.

Внутренних соревнований в Китае почти нет, по нашему участию в Кубке IBU сказать сложно: 50 на 50, поэтому этот турнир здорово вписывается в наш календарь.

У нас очень слабое наследие Олимпиады в Пекине: на всю страну одно действующее стрельбище. Причем это не там, где проходили Игры. В Чжанцзякоу все разобрали. Ну и со снегом тоже проблемы, потому что только в декабре можно обеспечить тренировочный процесс.

Мы планируем привезти семь человек: трех девочек, одна из которых юниорка, а также трех мужчин и одного юниора. Сейчас мы занимаемся документами на выезд.

Надеюсь, что все срастется и все будет хорошо. Я не вижу причин, почему может быть иначе, только если какие‑нибудь форс‑мажоры, связанные с визами или паспортами.

Решение есть, руководство поездку одобрило. Возможно, будет участвовать и второй клуб, но это уже не моя зона ответственности.

– Как относятся к такой поездке в руководстве Китайской федерации биатлона?

– Мы отталкиваемся от интересов команды, а нам нужен снег, нам нужна хорошая вкатка с качественным стрельбищем и условиями.

Федерация в этой истории выступает только как консультативное звено – никаких проблем не было и, надеюсь, что до отъезда они не появятся, – сказал .