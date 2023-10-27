Виталий Смирнов: «Маматов был одним из тех людей, которые сделали большой вклад в то, чтобы традиции советского спорта продолжились в российском»

Теги Виталий Смирнов ОКР Виктор Маматов сборная СССР ТАСС Биатлон

Виталий Смирнов заявил, что Виктор Маматов сделал большой вклад в сохранение традиций советского спорта.

Маматов ушел из жизни в возрасте 86 лет. 

«Он был великим спортсменом, чемпионом. Нас судьба сводила в очень непростое время — в 90-е годы, в период распада Советского Союза.

Он работал зампредседателя спорткомитета СССР по зимним видам, вице-президентом ОКР. Я с ним очень тесно сотрудничал — прекрасный, ответственный человек. Переживал за дело и многое сделал для сохранения не только лыжного спорта, но и всех зимних видов.

Маматов был одним из тех людей, которые сделали большой вклад в то, чтобы традиции советского спорта продолжились в российском», — рассказал почетный президент Олимпийского комитета России Смирнов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий