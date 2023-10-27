Виталий Смирнов: «Маматов был одним из тех людей, которые сделали большой вклад в то, чтобы традиции советского спорта продолжились в российском»

Виталий Смирнов заявил, что Виктор Маматов сделал большой вклад в сохранение традиций советского спорта.

Маматов ушел из жизни в возрасте 86 лет.

«Он был великим спортсменом, чемпионом. Нас судьба сводила в очень непростое время — в 90-е годы, в период распада Советского Союза.

Он работал зампредседателя спорткомитета СССР по зимним видам, вице-президентом . Я с ним очень тесно сотрудничал — прекрасный, ответственный человек. Переживал за дело и многое сделал для сохранения не только лыжного спорта, но и всех зимних видов.

Маматов был одним из тех людей, которые сделали большой вклад в то, чтобы традиции советского спорта продолжились в российском», — рассказал почетный президент Олимпийского комитета России Смирнов.