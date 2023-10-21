Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Анфисы Резцовой.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Анфисы Анатольевны Резцовой.
Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремленный человек. Ее искренне любили товарищи по команде, уважали соперники – за неизменный победный настрой и замечательные личные качества.
Светлая память об Анфисе Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования», – говорится в телеграм президента РФ.
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