Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Анфисы Резцовой.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Анфисы Анатольевны Резцовой.

Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремленный человек. Ее искренне любили товарищи по команде, уважали соперники – за неизменный победный настрой и замечательные личные качества.

Светлая память об навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования», – говорится в телеграм президента РФ.

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