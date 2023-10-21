Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Теги Владимир Путин Анфиса Резцова Биатлон

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Анфисы Резцовой.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Анфисы Анатольевны Резцовой.

Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремленный человек. Ее искренне любили товарищи по команде, уважали соперники – за неизменный победный настрой и замечательные личные качества.

Светлая память об Анфисе Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования», – говорится в телеграм президента РФ. 

Чем восхищала Анфиса Резцова. На уход легенды

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10 комментариев

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Евгений Кириенко
Он хоть заметил,что она до пенсии по возрасту не дожила?
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brig_Mercury
Телеграмм президента? У него есть телегамм? Или это целое почтое отделение?
+1
0
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Always_sam
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левая нога Акинфеева
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Pasha0403
Ответ Евгений Кириенко
Он хоть заметил,что она до пенсии по возрасту не дожила?
там всем плевать, главное плитку с асфальтом класть 2 раза в год!
0
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Трент Резнор
Ответ brig_Mercury
Телеграмм президента? У него есть телегамм? Или это целое почтое отделение?
Песков с катушкой на спине ходит
0
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