Анфису Резцову похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище Москвы

Теги Геннадий Раменский Анфиса Резцова Биатлон

Похороны Анфисы Резцовой пройдут 24 октября на Троекуровском кладбище Москвы.

Трехкратная олимпийская чемпионка, бывшая лыжница и биатлонистка скончалась 19 октября на 59-м году жизни. 

«Прощание начнется во вторник в 10 часов в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

После пройдет отпевание, планируется, что она будет похоронена на аллее великих спортсменов», – сказал бывший тренер Резцовой Геннадий Раменский. 

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1 комментарий

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rashnew
Почему не в Химках?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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