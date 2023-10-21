Анфису Резцову похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище Москвы

Похороны Анфисы Резцовой пройдут 24 октября на Троекуровском кладбище Москвы.

Трехкратная олимпийская чемпионка, бывшая лыжница и биатлонистка скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

«Прощание начнется во вторник в 10 часов в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

После пройдет отпевание, планируется, что она будет похоронена на аллее великих спортсменов», – сказал бывший тренер Резцовой Геннадий Раменский.

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