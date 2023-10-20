Майгуров о нейтральном статусе: «Я здесь не принимаю решение. Согласен с той политикой, которую проводят президент, Минспорт и ОКР»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Владимир Путин ОКР Виктор Майгуров Министерство спорта России Биатлон

Виктор Майгуров рассказал о позиции по нейтральному статусу.

«Есть позиция государства по этому вопросу, мы ее придерживаемся. Наши спортсмены выступают в составе сборной страны. Поэтому я здесь не принимаю решение.

Согласен с той политикой, которую проводят наш президент, Минспорт и ОКР. Будем руководствоваться совместными принятыми решениями», – сказал глава Союза биатлонистов России.

«Без понятия, когда нас допустят. Надеюсь, что завтра. Российская сборная готова сейчас выступать на мировой арене», – добавил он.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

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1 комментарий

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Viks
«Есть позиция государства по этому вопросу, мы ее придерживаемся." --- НЕТ позиции государства, но Майгуров за что-то там держится.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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