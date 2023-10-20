Владимир Драчев: «Резцова с воскресенья была в реанимации, у нее был целый комплекс невосполнимых организмом потерь»

Теги Анфиса Резцова Владимир Драчев Биатлон

Владимир Драчев высказался о кончине Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка ушла из жизни 19 октября, ей было 58 лет.

«Она была с воскресенья в реанимации, у нее был целый комплекс невосполнимых организмом потерь, и мы потеряли такого великого спортсмена.

Мы не так часто встречались. На нашу встречу с теми, кто входил в сборную СССР 80-х годов, она не смогла приехать, и полтора-два года я ее не видел.

Уникальная во всех отношениях, боец, и, наверное, таких людей априори нет в советском и российском спорте, которые сумели бы завоевать в двух видах спорта высшие награды.

Сумасшедшая нацеленность на победу, и понятно, что у нее было огромное здоровье. Представьте, сколько надо было пахать, чтобы перейти из биатлона в лыжный спорт и обратно.

Она делала все возможное, чтобы завоевать только первое место – для нее других не существовало. У нее были определенные сложности в характере, но человек был нацелен только на победу, и характер у нее был мощным.

Воспитала прекрасных дочерей, тоже спортсменок», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону, экс-глава СБР.

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