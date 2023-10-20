Ольга Зайцева: «Знаю Анфису Резцову с детства, в молодости равнялась на нее. Она оставила след, мы все будем ее помнить»
Ольга Зайцева выразила соболезнования в связи с кончиной Анфисы Резцовой.
«Очень печальная новость. Соболезную родным и близким. Тяжело терять своих родных, особенно мам.
Я ее знаю с детства. Знала ее как профессиональную спортсменку и в молодости равнялась на нее. Пересекалась с ней и с ее детьми. Это хорошая семья.
Она была очень целеустремленной и трудолюбивой спортсменкой. Она оставила след, мы все будем ее помнить. На нее будут равняться.
Это был хороший человек. Жаль, что она ушла», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.
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