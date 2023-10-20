Дмитрий Васильев: «Очень печально. Резцова ушла из жизни в расцвете. К сожалению, не очень следила за здоровьем Анфиса»

Дмитрий Васильев отреагировал на новость о смерти Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам ушла из жизни в 58 лет.

«Очень печально. Человек ушел из жизни в расцвете. Рано для такого возраста, очень рано… К сожалению, не очень следила за здоровьем Анфиса.

Очень грустно, когда такие люди уходят. Она очень яркий след оставила не только в советском и российском спорте, но и в мировом: сначала стать олимпийской чемпионкой в одном виде, а затем дважды в кардинально другом виде. Это очень тяжело. Она первая и единственная такая. Это выдающееся и уникальное достижение.

Она оставила после себя очень талантливых детей. Думаю, что еще покажет себя. Анфиса – член нашей биатлонной семьи, она ушла от нас. Это очень‑очень печально. Она выдающийся человек», – отметил двукратный олимпийский чемпион .

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х