Дмитрий Васильев: «Очень печально. Резцова ушла из жизни в расцвете. К сожалению, не очень следила за здоровьем Анфиса»

Теги лыжные гонки Анфиса Резцова Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев отреагировал на новость о смерти Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам ушла из жизни в 58 лет.

«Очень печально. Человек ушел из жизни в расцвете. Рано для такого возраста, очень рано… К сожалению, не очень следила за здоровьем Анфиса.

Очень грустно, когда такие люди уходят. Она очень яркий след оставила не только в советском и российском спорте, но и в мировом: сначала стать олимпийской чемпионкой в одном виде, а затем дважды в кардинально другом виде. Это очень тяжело. Она первая и единственная такая. Это выдающееся и уникальное достижение.

Она оставила после себя очень талантливых детей. Думаю, что Кристина еще покажет себя. Анфиса – член нашей биатлонной семьи, она ушла от нас. Это очень‑очень печально. Она выдающийся человек», – отметил  двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

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