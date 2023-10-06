«Смотрю на Кристину Резцову и думаю: «Офигеть, биатлонистки так-то не слабенькие». Экс-лыжница Шестакова о быстрейших спортсменках

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Олимпийская сборная России ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2022 Кристина Резцова Ирина Казакевич Анастасия Гореева Алина Шестакова Биатлон

Экс-лыжница Алина Шестакова рассказала, чем ее удивили биатлонистки.

С этого сезона Шестакова сама выступает в биатлоне.

– На кого из российских биатлонисток сейчас равняетесь? На кого больше всего внимания обращаете?

– После стольких лет в лыжах сейчас в уме только кумиры из лыжных гонок. Пока биатлонистов знаю мало, и сложно назвать тех, на кого смотрю и думаю, что надо так же. Если говорить про ход, Казакевич – самая сильная. Мне нравится Настя Гореева – она показывает хорошую скорость и стреляет более-менее стабильно.

Помню, Кристина Резцова приезжала в Тюмень на лыжный чемпионат страны, хотела бежать скиатлон с нами и спринт коньковый, но ее Елена Валерьевна Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) не допустила, потому что нужно было оплатить RUS-код, а было уже поздно.

Но я видела тогда, как она катается, это как раз было после Олимпиады, и она в очень хорошей физической форме была. Смотрю на нее и думаю: «Офигеть, биатлонистки так-то не слабенькие». Она мощно работала на тренировках, и техника хорошая была, – рассказала Шестакова.

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