Дмитрий Васильев: «В структуре IBU находятся ярые русофобы. В ближайшей перспективе возвращение российского биатлона маловероятно»

Теги лыжные гонки IBU чемпионат Норвегии Дмитрий Васильев Политика деньги дискриминация Биатлон

Дмитрий Васильев рассказал, когда российские биатлонисты вернутся на международную арену.

– Какие перспективы у российского биатлона в среднесрочной перспективе?

– Думаю, в ближайшей перспективе возвращение российского биатлона на международную арену маловероятно.

В структуре IBU (Международного союза биатлонистов) находятся ярые русофобы. Даже не представляю, что должно случиться, чтобы нас вернули. Если только сверху им кто-то скомандует под страшным предлогом расстрела или повешения. 

Нас не навсегда отстранили. Им будет скучно устраивать междусобойчики между астматиками, которые будут все выигрывать. Будет чемпионат Норвегии. Одной стране разрешили употреблять все мыслимые и немыслимые допинги. Будут уходить спонсоры. Это никому не нравится. В лыжах сейчас две страны участвуют. Деградация спорта. Это никому не нужно. Больные обыгрывают всех здоровых. 

Нас вернут, когда уйдут русофобы или изменится международная обстановка. Только не ясно, как с ними потом общаться. Как они будут нам в глаза смотреть. Хотя им наплевать, у них совести вообще никакой нет. Но сейчас милости ждать не стоит.

Если мы создадим свою структуру с хорошим финансированием, то когда они узнают, сколько можно заработать, то они сами к нам прибегут. Им же главное – только деньги. Они бегут туда, где больше платят. Они сразу забудут, что русские – это главные «злодеи» и «допингисты», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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17 комментариев

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Alexander Poljakov
Русофобию увидеть в других легче, чем свои ошибки.
+21
-2
+19
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Alexander Poljakov
Ответ Аморалинни
Ютубчику верить легче, чем разбираться в вопросе
не судите людей по себе
+15
0
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Константин Котов
А может чисто ради эксперимента перестать оккупировать чужие страны и убивать людей?
+12
-1
+11
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Alexander Poljakov
Ответ Аморалинни
Так я и не верю ютубчику)) А вот у борцов с режимом это единственный источник "правды")))
у вас очень не верная точка зрения. Самый ярые показатель глупости системы - федеральные каналы и "правильные СМИ". там идеальна показана недалекость всех "эффективных менеджеров", которые все проблемы списывают на русофобию.
+11
-1
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Домоседов
А рептилоиды, рептилоиды с масонами там есть?
+8
-1
+7
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dpv
Все наши беды от русофобов )))
+5
0
+5
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Кот под ногами майора
Ответ Домоседов
А рептилоиды, рептилоиды с масонами там есть?
они на Луне, ждут товарищеских матчей
+2
0
+2
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Aryna Lapko
Нас вернут, когда уйдут русофобы или изменится международная обстановка _____________"Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе" :)
+1
0
+1
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Lina Starkova
Не согласна с Васильевым. КМ по биатлону нельзя назвать чемпионатом Норвегии. У женщин в общем зачёте всего одна норвежка в десятке.
+2
-1
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Pavel Harriss
Ответ Lina Starkova
Не согласна с Васильевым. КМ по биатлону нельзя назвать чемпионатом Норвегии. У женщин в общем зачёте всего одна норвежка в десятке.
ему не до фактов. обычная говорящая голова
+1
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JL JL
ба ааааааааааааааааааааааа
бе
0
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Atsuktuvas
Неперспективные перспективы.
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Дэннис Молинарев
Мыслит уже на уровне Хирурга
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Melnikov1968
Да не будет им скучно,Дима. Про лыжи соглашусь, там без наших нет такого драйва. Но в биатлоне, мы не являемся лидерами. В лучшем случае, 4-5 место. В женском биатлоне и того хуже. Так что не надо выдавать желаемое за действительное.
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