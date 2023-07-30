Дмитрий Васильев: «В структуре IBU находятся ярые русофобы. В ближайшей перспективе возвращение российского биатлона маловероятно»

Дмитрий Васильев рассказал, когда российские биатлонисты вернутся на международную арену.

– Какие перспективы у российского биатлона в среднесрочной перспективе?

– Думаю, в ближайшей перспективе возвращение российского биатлона на международную арену маловероятно.

В структуре IBU (Международного союза биатлонистов) находятся ярые русофобы. Даже не представляю, что должно случиться, чтобы нас вернули. Если только сверху им кто-то скомандует под страшным предлогом расстрела или повешения.

Нас не навсегда отстранили. Им будет скучно устраивать междусобойчики между астматиками, которые будут все выигрывать. Будет чемпионат Норвегии. Одной стране разрешили употреблять все мыслимые и немыслимые допинги. Будут уходить спонсоры. Это никому не нравится. В лыжах сейчас две страны участвуют. Деградация спорта. Это никому не нужно. Больные обыгрывают всех здоровых.

Нас вернут, когда уйдут русофобы или изменится международная обстановка. Только не ясно, как с ними потом общаться. Как они будут нам в глаза смотреть. Хотя им наплевать, у них совести вообще никакой нет. Но сейчас милости ждать не стоит.

Если мы создадим свою структуру с хорошим финансированием, то когда они узнают, сколько можно заработать, то они сами к нам прибегут. Им же главное – только деньги. Они бегут туда, где больше платят. Они сразу забудут, что русские – это главные «злодеи» и «допингисты», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили