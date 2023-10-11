Валерий Польховский назначен исполнительным директором Международной лиги клубного биатлона

Польховский будет исполнительным директором Международной лиги клубного биатлона.

Об этом сообщил учредитель Лиги – глава федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

«Учреждая Лигу, мы обсуждали возможных кандидатов на должность исполнительного директора и решили, что лучше Валерия Николаевича с этой задачей никто не справится.

За его плечами огромный и успешный опыт организационной работы, авторитет среди коллег и спортсменов, знание практически всех биатлонных комплексов на территории бывшего СССР.

Уже в понедельник он будет в Ханты-Мансийске и начнет работу по подготовке первого этапа Кубка.

Времени немного, но мы справимся – тем более что в Ханты-Мансийске огромный опыт проведения самых серьезных международных турниров (помимо чемпионатов и Кубков мира, регион проводил такие уникальные проекты, как Гран-при IBU, Кубок Югры и многие другие), профессиональный коллектив и сложившаяся инфраструктура.

Правление Международной лиги (Валерий Николаевич входит и в его состав) уверено, что дебютный старт пройдет успешно», – заявил Нуждов.

Новый клубный турнир биатлонистов планируется провести в Ханты-Мансийске 18-19 ноября.