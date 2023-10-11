Валерий Польховский назначен исполнительным директором Международной лиги клубного биатлона

Теги Валерий Польховский Союз биатлонистов России Алексей Нуждов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Польховский будет исполнительным директором Международной лиги клубного биатлона.

Об этом сообщил учредитель Лиги – глава федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

«Учреждая Лигу, мы обсуждали возможных кандидатов на должность исполнительного директора и решили, что лучше Валерия Николаевича с этой задачей никто не справится.

За его плечами огромный и успешный опыт организационной работы, авторитет среди коллег и спортсменов, знание практически всех биатлонных комплексов на территории бывшего СССР.

Уже в понедельник он будет в Ханты-Мансийске и начнет работу по подготовке первого этапа Кубка.

Времени немного, но мы справимся – тем более что в Ханты-Мансийске огромный опыт проведения самых серьезных международных турниров (помимо чемпионатов и Кубков мира, регион проводил такие уникальные проекты, как Гран-при IBU, Кубок Югры и многие другие), профессиональный коллектив и сложившаяся инфраструктура.

Правление Международной лиги (Валерий Николаевич входит и в его состав) уверено, что дебютный старт пройдет успешно», – заявил Нуждов.

Новый клубный турнир биатлонистов планируется провести в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. 

2 комментария

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Viks
Огласите, пожалуйста, весь список Международной лиги клубного биатлона! Этой конторы "Рога и копыта".
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Viks
директором Международной лиги --- А чо не Межгалактической?
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