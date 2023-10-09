Нуждов о новых клубных соревнованиях: «Мы в начале тяжелого пути. Рискую собственными средствами, но готов их потерять, лишь бы начать»

Алексей Нуждов рассказал, в каком формате пройдет новый клубный турнир.

Соревнования планируется провести 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

– Какой будет формат турнира?

– Мы пытались исходить из того, чтобы он был зрелищный, «телепоказанный». Мегамасс-старт из 60 человек, и по его итогам будет гонка преследования.

Мы в начале тяжелого, сложного, неоднозначного пути находимся. Сторонников на международной арене у нас немного, поэтому мы решили идти по пути минимальной бюрократии, убрать все препоны, сделать все доступно.

У нас есть два клуба – белорусский и клуб биатлона Московской области. Мы делаем открытый турнир. Всех приглашаем, участвуйте. Как назоветесь на этом этапе, так и назоветесь.

– Откуда деньги?

– Деньги мои на этом этапе, но мы планируем, что коммерческий турнир должен окупаться. Структура должна зарабатывать. Быстро ничего не получается.

Сначала я рискую собственными средствами, но я готов их потерять, лишь бы начать. Дальше у нас есть права на телепоказ, но это скорее гипотетические деньги, а рекламное время попытаемся продать за те средства, которые бы позволили окупить.

Будет награждаться топ-6. От 500 тысяч, затем 250 и вниз до полтинника. Руководитель СБР сказал, что только рад, кто подставит плечо, он уже наш сторонник.

Лыжники? Мы будем рады и лыжникам, тем более таким медийным и титулованным. В дальнейшем будем создавать и новые форматы, – сказал глава федерации Московской области в эфире «Матч ТВ».