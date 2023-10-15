Дмитрий Васильев: «Если предлагают изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха, это говорит о многом. МОК поражен вирусом беззакония»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев связал возможное изменение хартии МОК с «вирусом беззакония».

Ранее члены Международного олимпийского комитета (МОК) из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания президента МОК Томаса Баха на третий срок.

«Если они предлагают изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха, это уже само по себе говорит о многом. МОК поражен вирусом беззакония, с ними разговаривать не о чем.

Не удивлюсь, если это произойдет, и Бах останется на своем посту, потому что он удобный для тех, кто дергает его за ниточки. Человек, который разрушает все на своем пути.

Потом, когда времена поменяются, можно будет все на него повесить. Видимо, он сам этого не понимает. Сложно сказать, это попустительство Баха или заказ тех, кто сверху. В любом случае все это печально», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

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23 комментария

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Dmitry Chistyakov
если они собираются изменить закон ради очередного избрания, то... постойте-ка
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+51
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Artur Sekhian
не то что конституцию страны)
+40
-3
+37
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Uriy walmart
Лучше ему не развивать логическую цепочку, а то можно и наговорить на внеплановое приземление
+31
0
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Наталья Кузнецова
Ответ Dmitry Chistyakov
если они собираются изменить закон ради очередного избрания, то... постойте-ка
Если Терешкова не просила значит не по канону.
+20
0
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Potapson
Похоже давний друг проконсультировал Баха...
+11
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Илья Савчук
Интересно, а Васильев в 2020 был в коме?
+9
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Дмитрий Гаврилин
БЕЗЗАКОНИЕ
+7
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Melnikov1968
"Потом, когда времена поменяются, можно будет все на него повесить. Видимо, он сам этого не понимает." (с) Не являюсь поклонником Баха и его решений, но уверен, что Бах не глупее Васильева. Но почему-то Васильев убеждён, что Бах чего-то не понимает. Дима, а ты уверен в том, что наш президент все понимает? Однако здесь ты помалкиваешь в тряпочку, потому что, якобы, уверен. А на чем твоя уверенность жиздется? Ты всю жизнь бегал и стрелял. С чего ты вдруг во всем стал разбираться и понимать?
+5
0
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efremovms@gmail.com
Африканцы с конгресса из Москвы приехали.С Терешковой встречались,за многополярный мир и суверенитет много наслышались.И понесло)
+5
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Oleg Olegov
Бах просто оставил бы Медведева вместо себя на четыре года да и все.
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Алексей Каракорум
у наших научился) Там хартия тут конституция,вопрос у меня один, кто у них был бабойВалей?)
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R Air
Лицемер на лицемерие.
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Дави На кнопы
Все это безызбежно...
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arisstopane
быть президентом больше двух сроков - с ума можно сойти, сказал бах и ведь сошёл!
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Don_Krebs
То-то дело Терешкова, да?
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юджин младший
Дело Терешковой живёт!
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ЦСКА1960
Для прикрытия, в олимпийскую хартию ещё нужно внести статьи о почтении памяти защитников Отечества и защите исторической правды, закрепить института брака как союза мужчины и женщины. Также не забыть упомянуть веру в Бога, которую передали предки.
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Антоша Спирин
Это другое, вы не понимаете.
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vatto
дитер начнем с нас...напомнить что сделали с конституцией за последние годы.......
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alkidamant
Да каким-таким вирусом.. Деньгами он поражен, что тут непонятного
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Dmitry Chistyakov
Ответ Наталья Кузнецова
Если Терешкова не просила значит не по канону.
так ей же ЛЮДИ писали! может Баху тоже миллиарды писем пришли
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