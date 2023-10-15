Дмитрий Васильев: «Если предлагают изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха, это говорит о многом. МОК поражен вирусом беззакония»

Дмитрий Васильев связал возможное изменение хартии МОК с «вирусом беззакония».

Ранее члены Международного олимпийского комитета (МОК) из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания президента МОК Томаса Баха на третий срок.

«Если они предлагают изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха, это уже само по себе говорит о многом. МОК поражен вирусом беззакония, с ними разговаривать не о чем.

Не удивлюсь, если это произойдет, и Бах останется на своем посту, потому что он удобный для тех, кто дергает его за ниточки. Человек, который разрушает все на своем пути.

Потом, когда времена поменяются, можно будет все на него повесить. Видимо, он сам этого не понимает. Сложно сказать, это попустительство Баха или заказ тех, кто сверху. В любом случае все это печально», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.