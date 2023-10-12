Брезаз-Буше о возвращении Симон в сборную Франции: «Мы должны отбросить личные моменты и сосредоточиться на работе»

Теги сборная Франции жен происшествия Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Биатлон

Жюстин Брезаз-Буше высказалась о скандале с Жюлией Симон в сборной Франции.

На этой неделе Симон вернулась к тренировкам с командой. Ранее биатлонистка пропускала сборы из-за начала расследования – ее подозревали в мошенничестве с банковскими картами, а один из исков подала олимпийская чемпионка Брезаз-Буше.

«Ее возвращение в группу – особенное событие, но я не буду на нем зацикливаться.

Я поступала так, как считала нужным в соответствии со своими интересами.

Сегодня я и правда хотела бы сконцентрироваться на своей спортивной карьере и думаю, что у нашей группы такая же цель.

Мы должны отбросить личные моменты и сосредоточиться на своей работе.

Считаю, что нам хватит сознательности, чтобы во всем разобраться», – сказала Брезаз-Буше в эфире Eurosport.

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