Губерниев о возвращении Кузьминой: «Может, у нее деньги кончились. К нам это никакого отношения не имеет, вернулась и вернулась»

Теги Дмитрий Губерниев Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен Биатлон

Дмитрий Губерниев заявил, что не понимает ажиотажа вокруг возвращения Кузьминой.

Ранее стало известно, что трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина возобновит карьеру в 39 лет. 

«Молодец, что возобновила карьеру. Однако, честно говоря, я не очень понимаю ажиотажа, который возник.

Она будет выступать за Словакию. Возможно, она ищет для себя новые вызовы. Может, у нее кончились деньги или еще что-то.

За нее можно только порадоваться. Но к нам это никакого отношения не имеет. Поэтому – вернулась и вернулась», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Кузьмина о возвращении в биатлон: «Будет очень и очень непросто. Не могу предугадать, как мне удастся выступить на чемпионате Европы»

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3 комментария

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Savardus
Не понимаю, почему хоть одного человека на свете должно волновать мнение Губерниева по какому угодно вопросу.
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ster3
Откуда у Губерниева такой негатив к ней?
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Andreir888
Странно...Раньше, вроде, очень лояльно и дружелюбно к Насте относился
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