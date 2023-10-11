Губерниев о возвращении Кузьминой: «Может, у нее деньги кончились. К нам это никакого отношения не имеет, вернулась и вернулась»

Дмитрий Губерниев заявил, что не понимает ажиотажа вокруг возвращения Кузьминой.

Ранее стало известно, что трехкратная олимпийская чемпионка возобновит карьеру в 39 лет.

«Молодец, что возобновила карьеру. Однако, честно говоря, я не очень понимаю ажиотажа, который возник.

Она будет выступать за Словакию. Возможно, она ищет для себя новые вызовы. Может, у нее кончились деньги или еще что-то.

За нее можно только порадоваться. Но к нам это никакого отношения не имеет. Поэтому – вернулась и вернулась», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Кузьмина о возвращении в биатлон: «Будет очень и очень непросто. Не могу предугадать, как мне удастся выступить на чемпионате Европы»