Губерниев о возвращении Кузьминой: «Может, у нее деньги кончились. К нам это никакого отношения не имеет, вернулась и вернулась»
Дмитрий Губерниев заявил, что не понимает ажиотажа вокруг возвращения Кузьминой.
Ранее стало известно, что трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина возобновит карьеру в 39 лет.
«Молодец, что возобновила карьеру. Однако, честно говоря, я не очень понимаю ажиотажа, который возник.
Она будет выступать за Словакию. Возможно, она ищет для себя новые вызовы. Может, у нее кончились деньги или еще что-то.
За нее можно только порадоваться. Но к нам это никакого отношения не имеет. Поэтому – вернулась и вернулась», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
Кузьмина о возвращении в биатлон: «Будет очень и очень непросто. Не могу предугадать, как мне удастся выступить на чемпионате Европы»
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