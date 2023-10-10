Кузьмина о возвращении в биатлон: «Будет очень и очень непросто. Не могу предугадать, как мне удастся выступить на чемпионате Европы»

Анастасия Кузьмина рассказала о решении вернуться в биатлон.

Трехкратная олимпийская чемпионка, представляющая Словакию, завершила карьеру в 2019 году. Однако она планирует выступить на чемпионате Европы-2024 в Брезно-Осрблье в январе.

«Этот перерыв был намного дольше, чем ранее. Это и правда нечто совершенно иное, особенно если речь идет о соревнованиях с профессионалами в нынешнюю эпоху.

Многие болельщики говорили мне: «Настя, ты так хорошо занимаешься, почему бы тебе не вернуться?» Но хорошо выглядеть и тренироваться на любительском уровне еще не значит, что ты сможешь конкурировать на мировой арене.

Поэтому будет очень и очень непросто. Мне хотелось бы вновь порадовать болельщиков, показать какой-то результат и сплотить команду, а не разочаровать их.

Вообще не могу предугадать, как мне удастся выступить на чемпионате Европы. Мы понимаем, что страны подходят к турниру по-разному, даже неясно, какая конкуренция там будет и куда я смогу забраться с точки зрения результатов.

Но я точно не поеду просто для того, чтобы поприветствовать фанатов. Я выложусь изо всех сил», – сказала Кузьмина.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина возобновит карьеру