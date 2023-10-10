Доротея Вирер о возможной автобиографии: «Это могло бы вызвать ажиотаж, ведь я бы написала обо всем без купюр»

Теги сборная Италии жен Доротея Вирер Биатлон

Доротея Вирер ответила на вопрос, хочет ли она написать автобиографию.

«Мне уже поступало много запросов, но сейчас у меня нет ни желания, ни времени.

И я не уверена, получится ли у меня, так как пришлось бы рассказывать обо всем произошедшем и, наверное, не всегда в позитивном ключе. Все-таки еще здесь задействованы и другие люди.

Очевидно, это могло бы вызвать некий ажиотаж, ведь я бы написала обо всем без купюр и это было бы очень интересно. Написать по-другому было бы враньем.

Но, повторюсь, это касается других людей и не во всем будет позитивным. Возможно, я не решусь на такое», – сказала четырехкратная чемпионка мира по биатлону из Италии.

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4 комментария

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Голос Губерниева
Доро, давай будем откровенны, ты-не Мадонна и даже не Бейонс, твои откровения на никому не нужны.
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Глеб Саратов
Ответ Голос Губерниева
Доро, давай будем откровенны, ты-не Мадонна и даже не Бейонс, твои откровения на никому не нужны.
ни Фуркада, ни братьев Бё, ни Борна Ферри давным-давно это не остановило от написания автобиографий, хотя все четверо и близко не так популярны как Вирер, хотя и имеют больше достижений (кроме Ферри).
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Голос Губерниева
Ответ Глеб Саратов
ни Фуркада, ни братьев Бё, ни Борна Ферри давным-давно это не остановило от написания автобиографий, хотя все четверо и близко не так популярны как Вирер, хотя и имеют больше достижений (кроме Ферри).
Да писать они могут хоть по 100 откровений в год, вопрос в том, кому это вообще нужно. Что она там вообще поведать может? Что кто-то понюхал кокос? Кому это всё интересно?
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Глеб Саратов
Ответ Голос Губерниева
Да писать они могут хоть по 100 откровений в год, вопрос в том, кому это вообще нужно. Что она там вообще поведать может? Что кто-то понюхал кокос? Кому это всё интересно?
Когда есть спрос, покупатель найдётся (покупают и не такое)
автобиография, поверьте, не самый странный мерч, который может предложить медийное лицо. хитом продаже может и не станет, но затраты издателя, скорее всего, отобьются, причём за счёт одной Германии
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