Доротея Вирер о возможной автобиографии: «Это могло бы вызвать ажиотаж, ведь я бы написала обо всем без купюр»

Доротея Вирер ответила на вопрос, хочет ли она написать автобиографию.

«Мне уже поступало много запросов, но сейчас у меня нет ни желания, ни времени.

И я не уверена, получится ли у меня, так как пришлось бы рассказывать обо всем произошедшем и, наверное, не всегда в позитивном ключе. Все-таки еще здесь задействованы и другие люди.

Очевидно, это могло бы вызвать некий ажиотаж, ведь я бы написала обо всем без купюр и это было бы очень интересно. Написать по-другому было бы враньем.

Но, повторюсь, это касается других людей и не во всем будет позитивным. Возможно, я не решусь на такое», – сказала четырехкратная чемпионка мира по биатлону из Италии.