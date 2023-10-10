Доротея Вирер о возможной автобиографии: «Это могло бы вызвать ажиотаж, ведь я бы написала обо всем без купюр»
Доротея Вирер ответила на вопрос, хочет ли она написать автобиографию.
«Мне уже поступало много запросов, но сейчас у меня нет ни желания, ни времени.
И я не уверена, получится ли у меня, так как пришлось бы рассказывать обо всем произошедшем и, наверное, не всегда в позитивном ключе. Все-таки еще здесь задействованы и другие люди.
Очевидно, это могло бы вызвать некий ажиотаж, ведь я бы написала обо всем без купюр и это было бы очень интересно. Написать по-другому было бы враньем.
Но, повторюсь, это касается других людей и не во всем будет позитивным. Возможно, я не решусь на такое», – сказала четырехкратная чемпионка мира по биатлону из Италии.
автобиография, поверьте, не самый странный мерч, который может предложить медийное лицо. хитом продаже может и не станет, но затраты издателя, скорее всего, отобьются, причём за счёт одной Германии