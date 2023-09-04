Тириль Экхофф: «Вирер создает ажиотаж в биатлонном мире, она – дива этого вида спорта. А дивы просто необходимы биатлону»

Тириль Экхофф назвала Доротею Вирер «биатлонной дивой».

Ранее итальянская биатлонистка заявила, что в следующем году примет решение, будет ли соревноваться до Олимпиады-2026 в Милане.

– Думаю, Доротея хочет увидеть, что она может бороться за места на подиуме и победы. Если дела пойдут иначе, то у нее, конечно, не будет мотивации стремиться на Олимпиаду.

В то же время она имеет прекрасную возможность стать чемпионкой. Это Олимпиада, это ее родная трасса, где она тренировалась больше всего. Будет интересно посмотреть, что она выберет.

– Насколько важно для спорта, чтобы она продолжала выступать?

– Доротея – великолепная спортсменка. Она создает ажиотаж в биатлонном мире и в некотором смысле является дивой этого вида спорта. А дивы просто необходимы биатлону, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Доротея Вирер: «После стольких лет в биатлоне я немного устала. Этот сезон будет решающим для окончательного выбора по поводу Олимпиады-2026»

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