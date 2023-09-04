Тириль Экхофф: «Вирер создает ажиотаж в биатлонном мире, она – дива этого вида спорта. А дивы просто необходимы биатлону»

Теги сборная Норвегии жен сборная Италии жен Доротея Вирер Тириль Экхофф Олимпиада-2026 Биатлон

Тириль Экхофф назвала Доротею Вирер «биатлонной дивой».

Ранее итальянская биатлонистка заявила, что в следующем году примет решение, будет ли соревноваться до Олимпиады-2026 в Милане. 

– Думаю, Доротея хочет увидеть, что она может бороться за места на подиуме и победы. Если дела пойдут иначе, то у нее, конечно, не будет мотивации стремиться на Олимпиаду.

В то же время она имеет прекрасную возможность стать чемпионкой. Это Олимпиада, это ее родная трасса, где она тренировалась больше всего. Будет интересно посмотреть, что она выберет.

– Насколько важно для спорта, чтобы она продолжала выступать?

– Доротея – великолепная спортсменка. Она создает ажиотаж в биатлонном мире и в некотором смысле является дивой этого вида спорта. А дивы просто необходимы биатлону, – сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

Доротея Вирер: «После стольких лет в биатлоне я немного устала. Этот сезон будет решающим для окончательного выбора по поводу Олимпиады-2026»

Как менялась Доротея Вирер: девочка с косичками и тонкими бровями выросла в леди в роскошных платьях

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4 комментария

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Enchanter WIZZARD
Да, Доро это украшение биатлона, да и Тириль тоже, жаль что закончила
+7
0
+7
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Сергей
Неё, Слепцова само то, эххх...
+2
0
+2
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Dorokhov Misha
Доро - бриллиант в мире биатлона. Неотразимая красавица.
+1
0
+1
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Футбол, хоккей итд
Нууу, вряд-ли Доро сумеет дотянуть(к сожалению) до 26 года. Даже если попросит своих норвежских коллег - поделиться "эликсиром молодости".....
+1
-1
0
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