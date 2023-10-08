Себастьян Самуэльссон: «Теперь я справляюсь со стрельбой гораздо быстрее. Думаю, разница будет заметной»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о своем прогрессе в стрельбе.

«Я много работал над этим компонентом и теперь справляюсь со стрельбой гораздо быстрее.

На двух стрельбищах я буду сокращать, возможно, по 8-10 секунд. Это примерно половина штрафного круга, поэтому думаю, что разница будет заметной.

Много времени можно сэкономить, пока снимаешь и надеваешь винтовку. Что касается меня, то я, наверное, действовал чересчур осторожно и с опаской, боялся поднажать.

Я много поработал над тем, чтобы действовать в более атакующем стиле. И сейчас кажется, что это удалось – скорость стрельбы уже вызывает такого беспокойства», – сказал чемпион мира по биатлону.

В прошлом сезоне Самуэльссон занял 14-е место в общем зачете Кубка мира и выиграл золото ЧМ в масс-старте.

Себастьян Самуэльссон поменял приклад винтовки: «Если буду стрелять как все сильнейшие, то смогу выиграть общий зачет Кубка мира»