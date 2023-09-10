Антон Смольский: «Чтобы вернуться на Кубок мира, нужно полное согласие всех стран, МОК. Нас допустят одними из самых последних»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции чемпионат России сборная Швеции МОК сборная Беларуси сборная Литвы Йоханнес Бо Динара Алимбекова-Смольская Эдуард Латыпов Витаутас Строля Себастьян Самуэльссон Антон Смольский Кубок Содружества Биатлон

Белорусский биатлонист Антон Смольский оценил шансы на участие в Кубке мира.

На данный момент россияне и белорусы не допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– В биатлоне есть огнестрельное оружие. Чтобы вернуться на Кубок мира, нужно полное согласие всех стран, МОК (Международного олимпийского комитета). Я остаюсь при своем мнении, что нас допустят одними из самых последних, а может быть, и самыми последними.

Вернуться на Кубок мира хочется. Мы понимаем, что здесь (на Кубке Содружества – Sports.ru) пытаемся поддерживать уровень, который у нас есть. Для развития нам нужны еще более сильные спортсмены. Например, для меня и Эдуарда Латыпова должен быть еще какой-то раздражитель в виде Йоханнеса Бо, например, или Себастьяна Самуэльссона.

Чтобы нам прогрессировать, нам нужно за ними следить. Следить, как они бегают, что они делают, что едят, как спят. Нам нужны соревнования высокого уровня. На сегодняшний день у нас есть Кубок Содружества, чемпионат России. Считаю их турнирами высокого уровня.

Мне как лидеру все равно интересно участвовать, чувствую конкуренцию. Я бежал [сегодня] в масс-старте и не думал о победе. Думал, как бы мне удержаться в топ-6. Конкуренция неплохая. Конечно, решают тонкие моменты, которые определяют судьбу пьедестала.

– Общаешься ли с кем-нибудь, кто выступает на Кубке мира?

– Вообще нет ни с кем связи. Динара (Алимбекова-Смольская) тоже не общается. Уже столько времени прошло. Вряд ли какие-то общие темы найдутся. Просто слежу в соцсетях за некоторыми спортсменами.

В частности, за резервом Норвегии, основными сборными Норвегии, Франции и Германии, некоторыми спортсменами из Литвы, такими как Витаутас Строля. Еще много спортсменов. В основном это топ-20 Кубка мира, – рассказал белорусский спортсмен.

1 комментарий

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Koulmann
Антон хоть не побоялся правду сказать, хотя для многих русских жалких хейтеров и чиновников Йося и Себ совсем другого плана раздражители
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