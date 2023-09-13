Шведские биатлонисты тренируются в Пиренеях во Франции

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Тренер сборной Швеции рассказал о сборе команды в Пиренеях во Франции.

«У нашего сбора в Фон-Роме двойная цель. Речь идет не только о подготовке к предстоящему сезону, но и о приобретении опыта работы на высоте перед Олимпиадой в Кортина-д’Ампеццо. 

Условия для работы здесь идеальные, погода прекрасная. Отличные маршруты для пеших прогулок, бега и велоспорта.

Мы уже приступили к интенсивным тренировкам, работаем под нагрузкой.

Каждый год мы будем увеличивать количество сборов на высоте, чтобы в 2026 году достичь хороших результатов», – сказал Йоханнес Лукас.

На сборе находятся Себастьян Самуэльссон, сестры Оберг, Анна Магнуссон и другие биатлонисты. 

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2 комментария

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Юрий Костыгин
В лыжах и биатлоне никто не хочет дома тренироваться. Все норовят куда-нибудь из своей страны уехать.
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Konstantin Riga
А почему бы вам тогда в самой Италии не потренироваться?
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