Шведские биатлонисты тренируются в Пиренеях во Франции

Тренер сборной Швеции рассказал о сборе команды в Пиренеях во Франции.

«У нашего сбора в Фон-Роме двойная цель. Речь идет не только о подготовке к предстоящему сезону, но и о приобретении опыта работы на высоте перед Олимпиадой в Кортина-д’Ампеццо.

Условия для работы здесь идеальные, погода прекрасная. Отличные маршруты для пеших прогулок, бега и велоспорта.

Мы уже приступили к интенсивным тренировкам, работаем под нагрузкой.

Каждый год мы будем увеличивать количество сборов на высоте, чтобы в 2026 году достичь хороших результатов», – сказал Йоханнес Лукас.

На сборе находятся , сестры , и другие биатлонисты.