Себастьян Самуэльссон поменял приклад винтовки: «Если буду стрелять как все сильнейшие, то смогу выиграть общий зачет Кубка мира»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Биатлон

Себастьян Самуэльссон верит, что улучшит стрельбу благодаря новому прикладу.

В обновлении оружия шведскому биатлонисту помогли специалисты из Лиллехаммера.

«Такой переход иногда бывает трудным, когда переключаешься на что-то новое. Но все прошло намного лучше, чем я думал.

Если я буду стрелять как все сильнейшие, то смогу выиграть общий зачет Кубка мира. Настолько хорош, думаю, у меня лыжный ход», – сказал Самуэльссон.

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