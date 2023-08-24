Себастьян Самуэльссон поменял приклад винтовки: «Если буду стрелять как все сильнейшие, то смогу выиграть общий зачет Кубка мира»

Себастьян Самуэльссон верит, что улучшит стрельбу благодаря новому прикладу.

В обновлении оружия шведскому биатлонисту помогли специалисты из Лиллехаммера.

«Такой переход иногда бывает трудным, когда переключаешься на что-то новое. Но все прошло намного лучше, чем я думал.

Если я буду стрелять как все сильнейшие, то смогу выиграть общий зачет Кубка мира. Настолько хорош, думаю, у меня лыжный ход», – сказал .