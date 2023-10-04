Нуждов о клубных соревнованиях: «Было принято решение создать собственный турнир, который не будет подпадать под общемировую юрисдикцию»

Теги сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен сборная Китая жен сборная Беларуси сборная Китая Алексей Нуждов Биатлон

Алексей Нуждов рассказал о клубном турнире, который планируется провести в Ханты-Мансийске.

«Национальные федерации биатлона России и Беларуси отстранили от участия в международных соревнованиях, не дают нам организовывать свои турниры хотя бы с парой стран-соперников. Они не намерены отступать и менять свои решения, а наши национальные организации готовы с этим мириться.

Я как президент региональной федерации не считаю, что с такими условиями стоит считаться, не надо их слушать вообще, если не дают нам возможность состязаться.

Поэтому было принято альтернативное решение по созданию собственного турнира, который не будет подпадать под общемировую юрисдикцию, где мы будем вольны делать все, что захотим», — сказал глава Федерации биатлона Московской области Нуждов.

Соревнования запланированы на 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. В рамках турнира пройдут масс-старты и гонки преследования. 

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2 комментария

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Татьяна Бурова
Правильно! Надо продвигать это направление!. А то там IBU. совместно с Фуркадом создают типа ассоциации по летнему биатлону на мировом уровне.А у нас только слова да ожидания возврата.
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Andrey Novikov
Правильное решение, этот проект может перерасти в хорошее прибыльное дело. И нам будет интересно смотреть.
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