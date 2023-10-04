Дмитрий Васильев: «Выезд спортсменов за счет бюджетных средств в недружественные страны запрещен. И это правильно – что нам там делать?»

Дмитрий Васильев рассказал о запрете выезжать на сборы в недружественные страны.

Сегодня появилась информация, что спортсменам бюджетных спортшкол Санкт-Петербурга запретили выезд на сборы за рубеж без согласования городского спорткомитета.

– Просто городские федерации должны информировать спорткомитет, какие спортсмены за счет бюджетных средств планируют выехать в дружественные страны. То есть просто уведомительный характер. Заранее просто нужно оповестить.

А в недружественные страны выезд запрещен совсем. И это правильно. А что нам делать в недружественных странах? Чтобы отняли машину и в тюрьму посадили? Ну это же глупость.

– Давно запрет на выезд в недружественные страны существует?

– Точно не могу сказать. Минимум с весны этого года.

– А если человек все-таки поедет, что будет?

– Без понятия. Не знаю, как работает этот механизм. Но что-то наверняка будет. А зачем ехать, если рекомендовано не ездить?

Если так хочется поехать – увольняйся и езжай куда хочешь. Не вижу вообще никакой проблемы, – сказал глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

Спортсменам бюджетных спортшкол Петербурга запретили выезд на сборы за рубеж без согласования городского спорткомитета («Р-Спорт»)