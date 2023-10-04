Дмитрий Васильев: «Выезд спортсменов за счет бюджетных средств в недружественные страны запрещен. И это правильно – что нам там делать?»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев рассказал о запрете выезжать на сборы в недружественные страны.

Сегодня появилась информация, что спортсменам бюджетных спортшкол Санкт-Петербурга запретили выезд на сборы за рубеж без согласования городского спорткомитета. 

– Просто городские федерации должны информировать спорткомитет, какие спортсмены за счет бюджетных средств планируют выехать в дружественные страны. То есть просто уведомительный характер. Заранее просто нужно оповестить.

А в недружественные страны выезд запрещен совсем. И это правильно. А что нам делать в недружественных странах? Чтобы отняли машину и в тюрьму посадили? Ну это же глупость.

– Давно запрет на выезд в недружественные страны существует?

– Точно не могу сказать. Минимум с весны этого года.

– А если человек все-таки поедет, что будет?

– Без понятия. Не знаю, как работает этот механизм. Но что-то наверняка будет. А зачем ехать, если рекомендовано не ездить?

Если так хочется поехать – увольняйся и езжай куда хочешь. Не вижу вообще никакой проблемы, – сказал глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. 

Спортсменам бюджетных спортшкол Петербурга запретили выезд на сборы за рубеж без согласования городского спорткомитета («Р-Спорт»)

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10 комментариев

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pizzatcarizza
-А зачем что-то делать,если рекомендовано не делать?
-А зачем что-то делать,если рекомендовано не говорить?
Господи, за что ты нам этих блаженных послал?
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Phantom Pains
Бюджетные средства — это деньги граждан, а не государства. Так же, как и твоя зарплата, Дима. Это мы тебе начальство, а не ты нам. Не нравится — увольняйся и езжай, куда хочешь.
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Olga.t
Дмитрию Васильеву точно там нечего делать.
Говорить гадости можно не выезжая в другие страны.
+8
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Ебздрогыч
Ну этого деятеля даже если принудительно на площади будут плетьми стегать - тоже будет кричать как это правильно, мудро и скрепно
+8
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Ярик01
Франция - ОИ24, Италия - ОИ26, достаточно недружественные страны? А этапы кубка мира по биатлону и лыжам, проводятся ли в дружественных?
+4
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Геннадий Туник
Выезд спортсменов запрещен.А чиновников?
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Melnikov1968
Глупость думать, что кто-то будет отбирать машину и сажать в тюрьму. Какой же он все-таки дремучий и бестолковый.
+4
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Вечно в бане
Кто бы уже рекомендовал Васильеву, завалить #####.
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Добрый_Ээх
зато Дима с удовольствием мотался по заграницам за казенный счет по этапам КМ и нес свою пургу с майонезным. Ему нужно. Это другое. Про деньги налогоплательщиков не вспоминал
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Владимир Голованов
И в какие же "дружественные" страны он предлагает ехать? В Беларусь, Никарагуа и ДР Конго?
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