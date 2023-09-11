Васильев об Олимпиаде-2024: «Очень много аспектов, которые здравому человеку дают понять, что туда ехать не стоит»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 Политика Биатлон

Дмитрий Васильев высказался против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.

«Я уже по этому поводу не раз высказывался, что на эти Олимпийские игры ехать ни в коем случае нельзя. Даже по соображениям безопасности, потому что никто не сможет обеспечить российским спортсменам там никакую безопасность. В Париже в принципе-то не безопасно, тем более сейчас, а что касается российских спортсменов, так это вдвойне. Поэтому стоит ли рисковать? Это один факт.

А второй – наших спортсменов, вне всякого сомнения, будут засуживать в субъективных видах спорта. Поэтому опять возникает вопрос – а зачем тогда ехать, чтобы тебя засудили?

Ну и третий аргумент – это все будут делать для того, чтобы наши спортсмены не смогли нормально сконцентрироваться на главном старте своей жизни. И будут чинить всякие препятствия, создавать невыносимые условия для отдыха и так далее. Поэтому я вообще не понимаю, зачем те, кто хочет участвовать в этих Олимпийских играх, хотят подвергать себя такой опасности? Вообще не понимаю.

Четвертый аргумент – если они хотят ехать, а вся сборная команда не едет, мне кажется, будет справедливо, если они заплатят все затраты государству на их подготовку в свое время. Пусть сначала заплатят деньги, а потом едут куда угодно и подпишут бумагу о том, что они берут всю ответственность по безопасности на себя. Чтобы не приходилось Российской Федерации вступать в полемику, чтобы вызволить наших спортсменов из какой-то трудной ситуации.

Там очень много аспектов, которые, мне кажется, здравому человеку дают понять, что туда ехать не стоит», — сказал Васильев.

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2 комментария

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Alexander2022
Вот кому нужно чинить всякие "препятствия"? Все будут сосредоточены на своем успехе или своих подопечных. А российские спортсмены в большинстве своем дрожат в определяющие моменты. Сколько было потеряно на последнем выстреле, броске и т д?
+1
0
+1
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Волька-ибн-Алёша
Вывод не имеет силы
0
0
0
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